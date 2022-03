Alberto Núñez Feijóo va estrenar ahir el projecte per dirigir el PP a València amb una nova línia vermella per accedir al Govern: ser el partit més votat. «Estic preparat per governar, si guanyem», és la frase amb què va tancar l’acte i que va rubricar després davant els periodistes: «No he governat mai després de perdre. L’objectiu d’unes eleccions és que governi qui guanya».

La seva primera actuació amb el vestit de polític nacional va arribar 24 hores després que els seus companys de sigles a Castella i Lleó acordessin l’entrada de Vox al govern autonòmic, un pacte del qual va intentar desvincular-se. La seva justificació és que «encara» no és el president del partit -«només fa 24 hores que soc candidat, no he capitulat en res», va assegurar-, com a mur davant les crítiques per canviar la seva posició respecte aïllar l’extrema dreta.

Un discurs que es va produir un dia després que el president del PP europeu (PPE), Donald Tusk, demanés que la coalició amb Vox, que va definir com una «trista sorpresa», fos un «incident» i no una «tendència». Davant els periodistes, el líder de la Xunta va sostenir que comprèn la «decepció» del PPE, però va responsabilitzar-ne el PSOE, que podria haver facilitat la investidura del popular Alfonso Fernández Mañueco, per no ser, va dir, un partit d’Estat.

En el seu pas endavant, cosa que fa, assenyala, «per responsabilitat», Feijóo intenta diferenciar-se del partit de Santiago Abascal mostrant el PP com una formació «autonomista», «europeista», no «populista» i que va «més enllà d’un tuit». En tot cas, haurà de lluitar per allunyar-se de Vox sabent que apel·la a part del seu electorat per a una «tornada a la casa comuna».

Feijóo va començar el seu camí cap al lideratge del PP reivindicant el «PP de les majories absolutes». «El de José María Aznar, el de Mariano Rajoy i el PP de València que les va aconseguir durant moltes dècades», va dir el líder gallec, que arriba per donar una nova imatge al nou PP sense deixar d’apel·lar a elements del passat, encara que ahir no hi va haver-hi mencions a Rita Barberá ni a Francisco Camps.

Tot i això, diversos dirigents del Partit Popular, inclòs Mañueco, van buscar ahir minimitzar l’impacte d’un acord que donarà a Vox la vicepresidència de la Junta i tres conselleries, deixant clar que el pacte no hipoteca futures aliances, per exemple, a Andalusia.