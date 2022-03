Cap racó de la geografia ucraïnesa, per molt allunyat que estigui de les regions orientals i del sud, la conquesta del qual sembla ser prioritària per al Kremlin, evitarà la guerra. Aquest sembla que és el missatge que van voler transmetre els comandaments militars russos durant la jornada d’ahir, en què es van registrar bombardejos contra objectius situats a localitats occidentals properes a la frontera amb Polònia i Romania, i habitades majoritàriament per gent la llengua habitual de la qual és l’ucraïnès. En un nou senyal que el desenvolupament de les hostilitats no està complint les expectatives que es va fer en el seu dia el Kremlin, s’ha confirmat finalment l’arribada de soldats sirians entrenats especialment en la lluita urbana, que podrien entrar en combat en un eventual assalt a Kíev.

Mikhail Podolak, assessor del cap de l’oficina del president ucraïnès, va informar en el seu compte de Twitter que sengles bombardejos es van registrar a les ciutats de Lutsk i Ivano-Frankivsk. A través de Facebook, l’alcalde de la primera localitat, a menys d’un centenar de quilòmetres de la frontera polonesa, va demanar als veïns que es refugiessin als soterranis per protegir-se de l’atac. A més, els va recomanar que s’abstinguessin de difondre fotos, adreces o coordenades que poguessin ajudar les tropes ocupants a fer una avaluació dels danys. Es tracta del primer atac contra la localitat, molt propera a Lviv, convertida en la capital de la rereguarda ucraïnesa, i va tenir com a objectiu un aeròdrom militar proper. «Desgraciadament, hi ha pèrdues humanes: dos militars han mort i sis han patit ferides», va informar el cap de l’Administració Militar Regional, Yuriy Pohulayko.

També a prop de Romania

A Ivano-Frankivsk, no gaire lluny de la frontera amb Romania, les explosions van enxampar per sorpresa els seus habitants, ja que les sirenes d’alarma no van arribar a sonar. A Dnipró, una ciutat del centre que fins ara havia estat relativament tranquil·la, es van produir tres atacs aeris els projectils dels quals van caure a prop d’una fàbrica de sabates, un edifici d’apartaments i una escola bressol. Una persona va resultar morta.

L’arribada de mercenaris contractats a les zones de Síria sota control del règim de Damasc constitueix un pas addicional en la internacionalització d’un conflicte l’ona expansiva del qual amenaça de reverberar en regions més enllà del continent europeu com el Pròxim Orient.

La premsa nord-americana ha informat en els últims dies, citant fonts oficials de Washington, que les autoritats russes estan oferint entre 200 i 300 dòlars al mes per acudir a combatre a Ucraïna durant sis mesos. Segons ha assegurat Jennifer Cafarella, de l’Institut per a l’Estudi de la Guerra de Washington, Rússia vol aprofitar-se de l’experiència acumulada en el combat urbà durant els últims anys en la guerra de Síria, en particular en els setges a localitats com Alep o Duma, atès que les seves tropes, formades en molts casos per soldats realitzant el servei militar, no tenen entrenament adequat. Aquestes forces s’afegiran als combatents enviats des de Txetxènia per Ramzan Kadírov, aliat de Putin.

L’ús d’aquest tipus de tropes ha estat objecte de controvèrsia. Segons la llei russa, és il·legal enviar a zones de guerra nois fent el servei militar, i en un primer moment el president rus va negar rotundament que això s’hagués produït. No obstant, després de poc temps, Igor Knashenkov, portaveu del Ministeri de Defensa, es va veure obligat a contradir el seu comandant en cap i a admetre no només la seva existència, sinó també que alguns havien estat capturats per les forces ucraïneses.

Segons els experts, una de les raons per les quals les autoritats es neguen a utilitzar el terme guerra i es limiten a parlar d’operació especial és precisament per evitar possibles problemes legals derivats de l’ús de tropes amb escassa formació per a una guerra en tota regla com és el conflicte a Ucraïna.