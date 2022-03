El president de la Xunta de Galícia i futur líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va reclamar ahir al president espanyol, Pedro Sánchez, que aprofiti la trobada de presidents a la Palma per anunciar una rebaixa dels impostos d’electricitat, gas, gasolina i dièsel. «Estem en una situació límit: on la gent no pot pagar la factura de la llum, on els pescadors no poden pagar el dièsel i on les empreses no poden produir pels preus exorbitants», va recordar Feijóo en un acte amb el president del PP de Canàries, Manuel Domínguez. «Tant de bo Sánchez entri en raó, ja que això és governar i tot el demés és recaptar», va etzibar el futur líder del PP, que també ha ironitzat: «Encara no presideixo el PP i ja em culpen de tot el que passa a Espanya».

Pel que fa al pacte amb Vox, va evitar parlar-ne afirmant: «Per què he de parlar de vetos, si el que m’importa és aconseguir vots?».