El jutge Miguel Florit i l’Audiència Provincial de Palma van vulnerar drets fonamentals dels periodistes Kiko Mestre, del Diario de Mallorca, del mateix grup editorial que Diari de Girona, i Blanca Pou, d’Europa Press, durant la investigació del cas Cursach. Aquesta és la conclusió del Tribunal Constitucional (TC), que ha estimat els recursos presentats pels dos professionals. La sentència assenyala no només que es va haver de permetre la seva personació com a perjudicats després de la requisa dels seus telèfons mòbils i ordinadors per esbrinar les fonts de les seves informacions, sinó també que no es va ponderar degudament que aquesta intervenció afectava directament drets constitucionals com el de la llibertat de informació i el secret professional. La decisió declara vulnerat el dret fonamental a la tutela judicial efectiva i encara que anul·la diverses resolucions dictades sobre aquest assumpte i ordena retrotreure les actuacions, això no tindrà efectes pràctics.

«Mesures invasives»

El jutge Miguel Florit -ja jubilat- va ordenar a finals del 2018 el rastreig de les trucades i la confiscació dels telèfons dels dos periodistes en el marc d’una investigació per revelació de secrets per esbrinar qui els donava informació sobre el cas Cursach. El Constitucional assenyala que es tractava de mesures «especialment invasives i indiscriminades» que suposaven una «greu intromissió en la intimitat» de Pou i Mestre, que no estaven sent investigats per cap delicte. A més, aquesta decisió de Florit, avalada després per la secció primera de l’Audiència Provincial de Palma, «afectava directament el dret al secret professional dels periodistes i podia generar un efecte dissuasori en la col·laboració dels ciutadans amb els mitjans de premsa», fet que no va ser degudament ponderat, recull la sentència. «Les limitacions a la confidencialitat de les fonts periodístiques han d’estar sotmeses a un control de proporcionalitat molt més rigorós que qualsevol altre mitjà de recerca», conclou la sentència del Constitucional, que marca així l’«especial protecció» que han de tenir els professionals de la informació.

A més, el tribunal assenyala que es va vulnerar el dret a la tutela judicial efectiva de Mestre i Pou en no permetre’ls personar-se en el procediment per defensar els seus interessos i recórrer la confiscació dels mòbils en successives resolucions de Florit i de l’Audiència Provincial. El Constitucional entén que els dos periodistes estaven completament legitimats per ser part en la causa judicial oberta perquè afectava els seus drets fonamentals. «Les resolucions judicials van evitar indegudament l’empara i el dret al control judicial corresponent» als dos professionals, assenyala la resolució, que conclou que ni el jutge instructor ni l’Audiència Provincial van valorar degudament aquesta circumstància.

Per part seva, el Sindicat de Periodistes de Balears (SPIB) i l’Associació de Periodistes de Balears (APIB) van celebrar la decisió. L’SPIB va assenyalar en un comunicat que la decisió reconeix «el tracte injust» que van patir els dos periodistes per part del jutge que va ordenar la requisa dels telèfons i de l’Audiència de Palma, «en impedir-los defensar-se». En la mateixa línia es va expressar l’APIB, que va qualificar de «bones notícies» la decisió. «És un gran pas endavant, ara cal seguir», van afegir, segons Europa Press.