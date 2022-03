«Unitat, unitat i unitat». A la Moncloa resumeixen així l’objectiu que Pedro Sánchez es marca a la XXVI Conferència de Presidents que se celebra avui a La Palma, poc més de dues setmanes després de la data que s va assenyalar i que es va haver de cancel·lar per l’atac de Rússia sobre Ucraïna. La guerra a l’est d’Europa també ha canviat la pell de la cimera autonòmica. Ucraïna estarà al centre dels debats i des de tots els angles, des de l’acolliment de refugiats fins a la reflexió sobre les mesures econòmiques necessàries per mitigar el dany econòmic o la recerca d’una protecció més gran davant dels ciberatacs.

L’«excepcionalitat» de la situació a Ucraïna també ha motivat el canvi de posició de Pere Aragonès. Finalment, sí que viatjarà fins a l’arxipèlag, així que serà la primera conferència a la qual vagin presencialment tots els dirigents autonòmics des del 2012. Però també serà la primera ocasió en què Alberto Núñez Feijóo, cap de la Xunta, confronti directament amb Sánchez ja com a proper líder del PP, encara que serà coronat al congrés de l’1 i 2 d’abril.

L’esborrany d’acord de la cimera que el Ministeri de Política Territorial ha traslladat a les comunitats és molt insistent en la necessitat d’unitat per afrontar la resposta davant la guerra a Ucraïna, com va ser precisa, sosté l’Executiu , per encarar la pandèmia. «La unitat, tant a escala europea com al nostre país, és essencial per fer front a aquestes conseqüències i, en general, les repercussions d’aquest conflicte sobre Espanya i sobre Europa».

La proposta de l’Executiu té diversos capítols. El més rellevant és el que recull les mesures socioeconòmiques. A més de l’impuls del pacte de rendes, el Govern ja recorda les mesures decidides: reducció el 2022 d’un 80% dels peatges a 600 consumidors electrointensius, pròrroga de l’IVA del 10% per a l’electricitat i suspensió de l’impost al valor de la producció d’electricitat i de l’impost especial sobre l’electricitat al 0,5%, prolongació fins al 30 de juny del bo social elèctric per als col·lectius més vulnerables i extensió de la minoració del benefici extraordinari de les centrals de generació de gas.

L’objectiu de Govern i comunitats és «atenuar l’impacte de l’increment dels preus energètics» sobre els més afectats. El text no concreta més, perquè Sánchez, com va dir divendres, vol prioritzar l’acord a Europa, que es revisi el disseny del mercat energètic majorista, que fins i tot es desacopli el gas del preu de la llum.