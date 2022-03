Almenys 79 nens han mort i un centenar han resultat ferits des que es va iniciar la invasió russa d’Ucraïna el passat 24 de febrer, segons un informe publicat aquest dissabte per la Fiscalia de Menors d’Ucraïna en el seu compte de Telegram. La majoria dels morts inclosos en aquest informe, les dades del qual no han pogut ser verificats per una font independent, s’han produït en atacs russos contra les principals ciutats del país.

«Durant els 16 dies de guerra a Ucraïna, ja han mort 79 nens i gairebé 100 han resultat ferits. La majoria de les víctimes es trobaven a les regions de Kíev, Khàrkiv, Donetsk, Sumi, Jersón i Zhitomir», assenyala l’informe. Segons la Fiscalia ucraïnesa, aquesta xifra no és definitiva «a causa de la falta d’oportunitat per a inspeccionar els llocs d’atac, on les forces armades russes estan duent a terme les seves activitats hostils». Fins al moment, més de 280 institucions educatives han estat destruïdes, 9 d’elles de manera total. A la regió de Donetsk, en l’est del país, 110 institucions educatives van resultar danyades, a la regió de Sumy, també en l’est, van ser afectades 28, i a Kíev, 17, a més d’una desena de centres mèdics per a menors. El Govern ucraïnès també ha actualitzat la xifra de les seves baixes militars, de la qual no parlava des del primer dia de l’ofensiva. D’acord amb el president Volodímir Zelenski, 1.300 soldats ucraïnesos han mort fins avui en els combats. Dies abans, el seu exèrcit va sostenir que ha acabat amb 11.000 soldats russos, una xifra que no tindria precedents en les guerres modernes. També Moscou està sent molt opac a l’hora de revelar les seves baixes militars. No les actualitza des del passat 2 de març, quan va informar de la mort de gairebé 500 soldats. El ministeri de Defensa va dir a més que uns 2.800 uniformats ucraïnesos havien morts fins llavors. El Govern dels Estats Units consideren que tots dos bàndols maquillen la realitat en minimitzar les seves baixes. Fonts del Pentàgon citades per ‘Yahoo News’van assegurar aquesta setmana que les baixes ucraïneses rondarien entre els 2.000 i 4.000 militars, mentre les russes estarien en una forquilla entre els 5.000 i 6.000. A mode de comparació, l’exèrcit estatunidenc va perdre a 2.401 un militars durant els 20 anys que va durar la seva intervenció a l’Afganistan. Bastant pitjor li van ser les coses a l’Iraq, a pesar que l’ocupació militar estatunidenca va durar menys d’una dècada. Segons el recompte oficial, els EUA va perdre allí a 4.550 militars i 3.763 contractistes del Pentàgon. Unes xifres, en qualsevol cas inferiors al mínim de 5.000 soldats russos que, segons el seu recompte, haurien perit a Ucraïna.