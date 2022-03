«Hem aconseguit frenar la intenció inicial del Govern central sobre com gestionar la resposta humanitària i econòmica a la crisi per la guerra a Ucraïna, que envaïa les nostres atribucions, i hem aconseguit el compromís que es respecti el marc competencial de la Generalitat». Així va valorar Pere Aragonès la reunió celebrada a La Palma, en què es va signar «un acord de mínims» de caràcter polític, al qual la Generalitat dóna «el seu suport», no sense la desconfiança pertinent sobre «la seva concreció».

Entre bastidors, fonts de la delegació catalana van assenyalar que l’acord «era insuficient», i per això no podien «mostrar-se satisfets» del resultat de la cimera. «Participarem en les reunions que es deriven d’aquesta cimera per vigilar que es compleixi el que s’ha acordat», i que no és una altra cosa que l’Estat prestarà ajuda econòmica a les autonomies per fer front a la crisi humanitària i a les conseqüències, per a empreses i ciutadans, de l’encariment de l’electricitat. En aquest sentit, Aragonès va destacar el compromís de Pedro Sánchez de portar a la cimera europea del 24 i 25 de març un paquet de mesures que redundin en el desacoblament del preu del gas en el cost de l’electricitat, darrer motiu de l’estratosfèrica pujada dels darrers dies. El president català va voler destacar que la seva presència a La Palma era conseqüència de l’excepcionalitat de la situació, derivada de la invasió russa i que, en cap cas suposa «una normalització de les relacions amb l’Estat». Aragonès va reiterar la petició que sigui l’administració catalana la que gestioni els fons europeus, en aquesta ocasió, els que afecten l’autonomia estratègica de la UE, com ara el desenvolupament de microxips, la producció d’hidrogen verd i la computació quàntica. En el capítol d’infraestructures, es va mostrar favorable a reprendre les obres de connexió de les xarxes del gas a través de l’anomenat MidCat, la canonada que enllaça Algèria i Hostalric.