La central nuclear de Txernòbil s'ha quedat de nou aquest dilluns sense subministrament elèctric, segons l'empresa ucraïnesa Ukrenergo, que ha atribuït aquest tall a nous atacs perpetrats als voltants per les forces russes, que ja dominen la zona.

Els especialistes havien aconseguit restablir l'electricitat per la central i la localitat de Slavutich, però els cables "han estat de nou danyats pels ocupants russos", segons un comunicat d'Ukrenergo, que ha reiterat la importància que les antigues instal·lacions nuclears continuïn rebent subministrament.

La centrals nuclears han estat un dels principals objectius de les tropes russes des de l'inici de la invasió a Ucraïna, la qual cosa ha causat preocupació en la comunitat internacional. Per això, l'Organisme Internacional d'Energia Atòmica (OIEA) porta setmanes advertint de la necessitat d'evitar accions militars que suposin un risc de seguretat.

Operacions a Txernòbil

A Txernòbil -que va ser escenari de l'accident nuclear més greu de la història el 1986- l'exèrcit rus va ocupar la central nuclear el mateix dia en què es va iniciar l'avanç de Rússia -el passat 24 de febrer-.

La setmana passada, la central de Txernòbil va quedar desconnectada de la xarxa elèctrica després de les accions militars de les tropes russes i els generadors de reserva només tenien capacitat per mantenir funcionant els sistemes de refrigeració de la piscina de combustible usat durant 48 hores. Empreses nuclears ucraïneses van alertar que això podia provocar que la central alliberés substàncies radioactives. Aquest diumenge l'electricitat es va restablir s la planta, per la qual cosa els sistemes de refrigeració tornaven a operar amb normalitat.

No obstant això, els problemes van continuar a Txernòbil, perquè el personal que operava a les instal·lacions de residus radioactius va deixar de realitzar reparacions relacionades amb la seguretat per esgotament, ja que no ha estat rellevat des que Rússia va aconseguir el control de la planta.

Després d'ocupar la central de Txernòbil, el passat 5 de març va ser el torn de la planta nuclear més gran d'Europa, quan les tropes russes van prendre la central de Zaporiyia.