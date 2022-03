Al carrer Striyska conviuen dues religions, de vegades més, i diverses nacionalitats. Així junts semblen aguantar millor la tragèdia de la guerra. El veneçolà José Jesús Pacheco, seminarista, comparteix habitació amb l’ucraïnès Vitaliy Dmytryshym, a poca distància de la que solia ser la cambra del rector Gregori Draus, que és polonès. Draus, que des de fa una eternitat viu a Ucraïna, s’ha fet càrrec d’un grup de desplaçats. D’aquests últims també n’hi ha una llista variada: han arribat sobretot ucraïnesos, però també veneçolans, espanyols, indis i congolesos. La majoria han fugit com podien escapant-se d’un conflicte que, com molts, no van veure venir. Alguns encara hi són.

El cardenal Konrad Krajewski, conegut a Roma per portar mantes i menjar als sense sostre, ha entrat a Ucraïna per organitzar el lliurament de material sanitari i medicaments, en un moment en què els hospitals ucraïnesos denuncien fins i tot l’escassetat d’insulina. Tot i això, Krajewski no només ha fet això, també va fer sentir que la seva no és una missió en solitari, sinó la de l’enviat del mateix Papa. Francesc «vol ser present en aquesta nació martiritzada», ja que «cal estar presents i després, és clar, més enllà de l’ajuda moral, més enllà de la fe, portem l’esperança de poder sortir d’aquesta situació terrible», va dir des de la catedral de Lviv, parlant amb una periodista ítalo-argentina. Krajewski, que encara és a Ucraïna i que ha emprès un viatge cap a zones més properes al camp de batalla, no ha estat sol. Per altra banda, a la frontera d’Hongria l’acompanya el txec-canadenc Michael Czerny, també enviat per Francesc i que es va reunir amb els milers de refugiats que es troben en aquest confí. Czerny també va dialogar amb el viceprimer ministre del país, Zsolt Semjén, que, davant seu, va dir que Hongria acollirà els refugiats «sense cap límit». El Papa, que en el seu moment es va reunr diverses vegades amb Vladímir Putin, no ha deixat de condemnar la guerra iniciada pel president rus. «En nom de Déu, us demano que atureu aquesta massacre», va tornar a insistir el Pontífex ahir després de resar l’Àngelus.