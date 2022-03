L’exèrcit rus acosta els seus atacs a la frontera de l’OTAN

La guerra de Rússia a Ucraïna s’acosta cada dia més a les fronteres de la Unió Europea i l’OTAN. En el divuitè dia d’invasió, una sèrie d’atacs amb míssils contra instal·lacions militars ucraïneses, llançats per l’exèrcit rus, van afectar la província de Leòpolis (Lviv), a l’oest del país, a prop de la frontera amb Polònia, un país que és també membre de l’Aliança Atlàntica. Almenys 35 persones van morir i més de cent van resultar ferides com a conseqüència d’aquests atacs, segons van informar les autoritats ucraïneses.

A partir de dos quarts de quatre de la matinada, horari en què les sirenes antiaèries es van tornar a disparar també a la ciutat de Leòpolis, l’atac rus va tornar a estendre el pànic entre la població. Molts van baixar als refugis, mentre que altres –especialment les dones i els ancians, que són els que no estan obligats a romandre al país– van començar a plantejar-se seriosament abandonar Ucraïna. I és que, tal com havia amenaçat Moscou el dia anterior, quan va anunciar que consideraria un «objectiu legítim» qualsevol suport militar a Ucraïna procedent de fora de les seves fronteres, l’atac va afectar una base militar ubicada a la localitat de Iàvoriv, uns 15 quilòmetres en línia recta de la frontera amb Polònia i a uns 50 quilòmetres de Leòpolis, ciutat ucraïnesa que fins ara havia estat considerada «segura».

En concret, l’atac va estar dirigit contra l’anomenat Centre Internacional per a la Pau i la Seguretat (IPSC), el qual, segons declaracions de les autoritats russes recollides per les agències d’aquest país, no es feia servir només per emmagatzemar armes procedents d’altres països sinó també per a l’entrenament de voluntaris estrangers. Una informació que va ser, en part, confirmada pel Govern ucraïnès. «Rússia va atacar el Centre Internacional per a la Pau i la Seguretat a prop de Lviv. Instructors estrangers hi treballen», va afirmar en un tuit el ministre de Defensa ucraïnès, Oleksii Reznikov.

«Aquest és un nou atac terrorista contra la pau i la seguretat a prop de les fronteres amb l’OTAN i la Unió Europea», va afegir Reznikov en demanar novament als països occidentals i l’OTAN que tanquin l’espai aeri d’Ucraïna per afeblir l’ofensiva russa.

Atacs a l’oest del país

En qualsevol cas, l’atac arriba després que, ja divendres, l’ofensiva russa s’intensifiqués a l’oest del país, amb atacs a Ivano-Frankivsk i a Lutsk, on també hi ha un aeroport militar. Cosa que ha fet que alguns analistes considerin que Moscou ha decidit tallar els enviaments d’armes i medicines des de l’oest cap a Kíev, així com cap a l’est i el sud del país, on la martiritzada Mariúpol pateix un dramàtic setge des de fa dies. Tant que el mateix president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va tornar a destacar que la situació dels civils allà atrapats és desesperada. «Bloquegen fins i tot la feina dels sacerdots de l’Església Ortodoxa que acompanyen un carregament amb menjar, aigua i medicines», va dir Zelenski, en una nova intervenció pública.

Els Estats Units van voler, per part seva, deixar clar que si un míssil o una bomba russa caigués, fins i tot per error, sobre qualsevol país membre de l’OTAN, l’Aliança «respondria», segons va dir l’assessor de Seguretat Nacional nord-americà, Jake Sullivan, sense esmentar el cas de la base de Iàroriv. A més, Sullivan va afirmar que els EUA ignoraran les amenaces de Moscou i continuaran donant assistència militar a Ucraïna.

En aquest clima contaminat per la propaganda, l’ONU va confirmar que un total de 596 civils ucraïnesos han mort i 1.067 han resultat ferits des del principi de la invasió; unes xifres que difereixen de les anunciades per Kíev.