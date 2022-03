Rússia ha sol·licitat a la Xina recolzament militar i assistència econòmica, fins i tot drons, per a la invasió d’Ucraïna, segons funcionaris nord-americans citats pels mitjans dels Estats Units, cosa que suposaria un canvi important en el panorama geopolític internacional sorgit d’aquesta guerra.

Segons aquests funcionaris, citats entre altres mitjans per la CNN i The New York Times, la Xina pot haver donat ja una resposta i van afirmar que si es donés aquesta assistència, podria canviar la «situació de les forces» sobre el terreny i ser un contrapès a les dures sancions imposades a l’economia russa per part d’Occident.

En un comunicat citat també per la CNN, el portaveu de l’ambaixada xinesa a Washington, Li Pengyu, ha dit que «mai havia escoltat res d’això» i ha expressat la seva preocupació per la «situació a Ucraïna» i ha dit que continuarà proporcionant ajuda humanitària a aquest país.

Liu ha dit que «la prioritat ara és evitar que la situació es tensi o que surti de control... La Xina demana exercir la màxima moderació i prevenir una crisi humanitària massiva».

The New York Times ha indicat que Moscou també ha demanat a la Xina recolzament econòmic addicional per ajudar a contrarestar el cop que han suposat per a l’economia russa les dures sancions imposades pels Estats Units i els països europeus i asiàtics.

Segons recorda la CNN, els funcionaris nord-americans, inclosa la secretària de premsa de la Casa Blanca, Jen Psaki, han criticat cada vegada més la resposta de Pequín a la invasió de Rússia amb un to neutral però amb la cobertura per part dels mitjans xinesos promovent campanyes de desinformació russes i qualificant la invasió com a una «operació militar especial».

Representants de Seguretat i d’Afers Exteriors dels Governs dels Estats Units i la Xina es reuneixen avui dilluns a Roma per analitzar l’impacte de la invasió russa a Ucraïna sobre la seguretat a Europa i a tot el món, segons va informar diumenge la Casa Blanca.

La delegació nord-americana estarà encapçalada per l’assessor de seguretat nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, i la xinesa pel director de l’Oficina de la Comissió d’Afers Exteriors, Yang Jiechi.

«Estem informant directament Pequín, en privat, del fet que absolutament hi haurà conseqüències en cas que s’ajudi Rússia en els seus esforços per evadir les sancions a gran escala o en cas de donar-los suport per contrarestar-les», va dir Sullivan diumenge a la cadena CNN.

«No permetrem que això segueixi endavant i que qualsevol país de qualsevol part del món doni a Rússia un salvavides davant les sancions econòmiques», va afegir Sullivan, que no va fer referència a la petició d’ajuda militar a la Xina.

Els representants dels Governs dels EUA i la Xina també parlaran sobre els esforços que hi ha actualment en marxa per gestionar la competència entre els dos països.