Boris Johnson va ignorar els advertiments dels serveis de seguretat britànics de l’MI6 sobre la seva perillosa amistat amb el multimilionari Evgeni Lebedev i l’inconvenient nominació del rus com a membre de la Cambra dels Lords, segons relata The Sunday Times. L’amic de Johnson és l’actual propietari dels diaris britànics The Independent i del gratuït Evening Standard i és fill d’Alexander Lebedev, un oligarca i antic agent de la KGB, els serveis secrets de l’era soviètica. La designació ara torna a ser qüestionada després de la invasió d’Ucraïna. «Tenint en compte les revelacions d’avui (per ahir), crec que el primer ministre ha de respondre serioses preguntes sobre el que sabia i si va ignorar els consells de seguretat», va explicar a Sky News el líder de l’oposició, Keir Starmer.

Personatge milionari La relació amb Lebedev, de 41 anys, en possessió de la nacionalitat britànica, es remunta al 2008, quan Johnson es va convertir en l’alcalde de Londres i amb els anys s’ha anat estrenyent més i més. L’ara primer ministre i líder conservador ha estat freqüentant el milionari personatge, gaudint de generosos viatges en qualitat de convidat i assistint assíduament a les seves festes, organitzades al castell que el magnat posseeix a Itàlia i en les celebrades a les mansions que el rus té a la capital britànica. En una es va organitzar precisament la celebració de la victòria electoral de Johnson el desembre del 2019. Immediatament després va designar Lebedev per al títol de Lord, amb el corresponent escó a la Cambra Alta que ostenta des del 2020, malgrat les reticències de la comissió que estudia els nomenaments. Aquestes suspicàcies vénen de lluny. John Sawers es va negar a entrevistar-se amb Lebedev quan era cap de l’MI6 el 2013, perquè no es refiava del milionari, que anava a poc a poc adquirint més i més contactes entre les elits de la política i la societat britànica. Anys més tard, Lebedev va arribar a suggerir que els espies de l’MI6 estaven involucrats en l’enverinament mortal del dissident rus Alexander Litvinenko, un assassinat que va ser organitzat pel Kremlin i va ser comès a Londres pels seus agents. El suggeriment és una cosa «insultant», segons Starmer.