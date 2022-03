Els bombardejos de les últimes hores sobre Kíiv han deixat almenys dos morts i tres ferits entre la població civil. Un dels míssils llançats contra la capital d’Ucraïna va impactar contra un edifici residencial.

Maksim Korovii, un jove que hi viu amb la seva mare, ha explicat la seva anguniosa experiència per sortir de l’edifici. «Em vaig despertar, la meva mare em va despertar. Hi havia fum i pols per tot arreu. Ens vam amagar dins de l’armari. Vam pensar que ens capturarien, que els russos entrarien per la porta. Però no era així. Sortim de l’apartament i vam veure que les escales no estaven, tot estava cremant. No sabíem què fer», ha explicat Maksim.

«Vam córrer al balcó. Ens vestim amb el primer que trobem i sortim passant de balcó en balcó. Saltem quan arribem a l’entrada de l’altre edifici. Ara estem recuperant algunes de les nostres coses amb l’ajuda dels bombers», ha dit.

A més, coincidint amb el començament de la nova ronda de negociacions entre Rússia i Ucraïna, s’ha produït una explosió en una altra zona de la ciutat que ha afectat un edifici de vivendes i baixos comercials. Un tramvia i diversos vehicles també van resultar afectats per l’explosió.