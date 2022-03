La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; l’encara president del PP, Pablo Casado; l’exalcalde i ministre de Justícia Alberto Ruiz-Gallardón; l’exministre de Justícia Rafael Catalá; el ministre de Presidència, Félix Bolaños, i el conseller delegat de l’EMVS, Diego Lozano, seran els primers a rebre la citació per comparèixer en la comissió d’investigació a l’Ajuntament de Madrid pel presumpte espionatge a la cap de l’executiu autonòmic amb recursos municipals.

La primera sessió de la comissió està prevista per al 28 de març i hi haurà sis compareixents per sessió. Continuaran els dies 4, 25 i 29 d’abril amb sessions de matí (tres) i tarda. L’única excepció serà la del 29 d’abril, inicialment amb tres compareixents en horari de matí.

El portaveu de Cs a la comissió i delegat de Desenvolupament Urbà, Mariano Fuentes, va explicar que s’han seleccionat aquestes primeres sis persones per ser citades per ser els que «van poder tenir algun tipus d’informació que va portar a aquesta suposada investigació per part del PP a familiars de la presidenta».

També inclouen el conseller delegat de l’EMVS «perquè doni llum sobre el que s’ha estat investigant a l’EMVS propiciat pel seu consell d’administració». Precisament ahir, el consell d’administració va rebre els treballs d’auditoria interna compromesos que, per raons de confidencialitat, no va voler revelar. Es donaran a conèixer en la comissió d’investigació.

Dels sis primers citats, només Diego Lozano té obligació de comparèixer en estar vinculat laboralment a l’Ajuntament de Madrid, tal com recullen les normes de les comissions municipals.

El portaveu de Más Madrid a la comissió, Miguel Montejo, va insistir que tots els citats a comparèixer haurien de fer-ho «pel bé de l’Ajuntament» començant per Ayuso, «que ha d’aclarir per què es va enfrontar d’aquesta manera amb la direcció nacional, a la qual José Luis Martínez-Almeida pertanyia fins fa dos dies».

Fins a 45 compareixents

Els 45 compareixents que demanen tots els grups polítics són els que seran cridats a declarar. La resta de compareixences seran fixades en una propera Junta de Portaveus que tindrà lloc el proper dilluns. Finalment el PP no ha aconseguit tirar endavant la proposta enviada a la presidència de la comissió perquè els partits justifiquessin les sol·licituds de compareixença.