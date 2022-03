La guerra llançada per Vladímir Putin contra Ucraïna tindrà conseqüències econòmiques significatives a la Unió Europea. Encara no hi ha xifres ni estimacions. No arribaran fins a mitjans de maig, quan Brussel·les presenti les seves previsions econòmiques de primavera, però tant la Comissió Europea com l’Eurogrup han alertat que la invasió ha afegit un element més d’«incertesa» que incorpora un risc més als problemes actuals de la cadena de subministrament, l’augment dels preus de l’energia i la inflació, que romandrà elevada més temps del previst.

«L’impacte no serà insignificant. Hi haurà un impacte, però estic convençut que si reaccionem de manera enèrgica i units podrem esmorteir l’impacte de la guerra sobre les nostres economies i evitar un descarrilament total de la recuperació», va valorar ahir el comissari d’Afers Econòmics, Paolo Gentiloni, demanant reaccionar tan ràpid com es va fer amb la pandèmia de coronavirus.