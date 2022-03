La dona embarassada que va ser rescatada després del bombardeig rus a un hospital infantil a Mariúpol i el nadó que portava al ventre no van aconseguir superar les ferides que van patir durant l’atac. La imatge de la seva evacuació va fer la volta al món per mostrar que l’ofensiva russa no només anava contra bases i objectius militars, sinó també contra civils. A la fotografia es podia apreciar com la mare subjectava el seu ventre ensangonat mentre era transportada a través dels enderrocs en què va quedar convertit l’hospital infantil a Mariúpol. En l’atac van morir tres persones, entre elles una nena, i en van resultar ferides 17 més.

La dona tenia la pelvis esclafada i el maluc desencaixat. Els metges van intentar rescatar el nadó mitjançant una cesària, però ja no mostrava «signes vitals», va explicar el cirurgià Timur Marin. Quan es va adonar que estava perdent el seu petit, la mare va llançar un prec desesperat: «Mateu-me ja!». El bombardeig ja havia generat la història d’una altra de les dones que van resultar ferides, la blocaire Marianna Vishegirskaya. La jove influencer va ser traslladada atordida a un altre centre on divendres, dos dies després de l’atac, va poder donar a llum la seva filla Veronika. La seva imatge, en què ella abandonava pel seu propi peu l’hospital destruït, va ser motiu de controvèrsia. L’ambaixada russa a Londres va afirmar que era una actriu maquillada per manipular l’opinió pública, però ràpidament els missatges van ser retirats de les xarxes socials.