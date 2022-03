Les imatges del bombardeig a l'hospital pediàtric i maternal de l'hospital de la ciutat de Mariúpol han fet la volta al món. Imatges que han anat acompanyades de notícies esquinçadores, com la que anunciava la mort de la dona embarassada que tothom va poder veure mentre era evacuada en una llitera enmig de la destrucció. Moltes altres dones, en maternitats de tot el país, viuen amb gran angoixa els moments que en condicions normals haurien de ser de màxima felicitat. Perquè la vida no s'atura i sota les bombes, continuen naixent criatures. L'agència France Presse ha passat una nit en la maternitat de Mikolaiv, ciutat pròxima a Odessa. Aquest és el relat.

Són les sis de la tarda i el sinistre so de la sirena s'eleva sobre Mikolaiv. Molt tranquil·les, amb les mans posades en els seus inflats ventres, les dones baixen lentament els dos pisos que condueixen al soterrani de la maternitat N. 3 d'aquesta ciutat ucraïnesa sotmesa a foc rus. En silenci, s'instal·len en els seus llits, disposades en una habitació amb terra de terra. Han arribat a la maternitat fa tan sols dos o tres dies, però ja estan acostumades. Set dones estan a punt de donar a llum en una ciutat sobre la qual sobtadament s'ha abatut la guerra. Natalia Reznikova, una pèl-roja d'uns 30 anys espera el seu tercer fill, un altre nen més. «No tinc por. Només reso per no haver de donar a llum en el soterrani» explica, abans de baixar al refugi.

En una altra habitació, tres dones s'han instal·lat amb els seus bebès nounats. Entre elles Natalia i la seva petita María, el seu primer fill, nascuda fa menys de 24 hores. Abans de l'alerta, la jove mare, esgotada, però radiant en la seva bata blava elèctrica, tornava a la seva habitació, sostinguda pel seu company Oleksander. «Som uns pares feliços», somriu la jove parella. Natalia diu que va tenir sort: no va haver de donar a llum a la sala de part condicionada en el soterrani. Els metges han intentat que aquesta sala sigui tan càlida com sigui possible. Dos llits amb estreps, un sofà i un tranquil·litzador aquari. Alina Bondarenko, una jove que ja comença a tenir contraccions, està en aquesta habitació, al costat del seu company. «En temps de pau era un lloc fet servir pels lampistes o els tècnics. Fa quatre o cinc dies, vam tenir a dues dones que van donar a llum simultàniament en aquesta sala» relata el metge cap de la maternitat, Andriy Hrybanov, que recorda de manera commovedora els pesos dels nounats: «5,18 kg i 5,4 kg».

Mariúpol en la ment

Durant les alertes i els bombardejos, si no hi ha temps per fer baixar a les dones al soterrani, el part es produeix en el passadís del departament d'obstetrícia, «entre dos murs» perquè «és una miqueta més segur» explica el Dr Hrybanov. La sala quirúrgica, per als naixements complicats o les cesàries, està instal·lada en el quart pis de l'edifici, «però és molt perillós, perquè necessitem llum, però ens convertim en un objectiu», agrega, i es congratula que dels 49 parts des de l'inici de la guerra, només va haver-hi tres cesàries. Gairebé la meitat de les 49 dones van haver de donar a llum en el soterrani des del 24 de febrer. En efecte, Mikolaiv és escenari de violents enfrontaments, ja que les forces russes volen que caigui aquesta ciutat abans de prosseguir cap al gran port d'Odessa, a 130 km més a l'oest en la costa del mar Negre. «El departament de Salut ens havia aconsellat col·locar una gran creu vermella en el sostre de la maternitat, però hem vist tot el que passa, cap convenció és respectada» explica el Dr Hrybanov recordat el bombardeig de l'hospital de Mariúpol.

'Pretty woman'

El corredor del soterrani de la maternitat, replet de 'pòsters' de bebès, serveix també de refugi per als habitants del barri, persones grans, dones, nens, i fins i tot un gos. Quan s'aixeca l'alerta, una hora més tard, tothom torna a pujar. Inclosa Alina, la jove pacient que, esperen els metges, pugui evitar el soterrani. A les vuit de la tarda, nova sirena, i nou descens al soterrani. Però els metges han decidit que Alina, que ja té contraccions, es quedarà a dalt. Malgrat les alertes, la nit sembla tranquil·la. A la sala de part del segon pis, se sent el seu marit comptar per a ella, entre les contraccions. La jove es manté en silenci, i el metge, un home de rostre bondadós, posa música. Mylène Farmer. Sting. I 'Pretty Woman' quan neix el bebè, la petita Snijana.