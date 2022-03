Rússia ha posat el president dels Estats Units, Joe Biden, i alts càrrecs del seu Govern en una «llista d’exclusió» que els sanciona amb la prohibició d’entrar al país. Reuters ha avançat aquest dimarts una decisió amb la qual Moscou respon a les sancions que Washington ha imposat en els últims dies a alts càrrecs del Kremlin, amb el president Vladímir Putin al capdavant.

Aquesta resposta perjudica fins a 13 funcionaris nord-americans, que no podran viatjar a Rússia. Entre els grans noms castigats hi ha el secretari d’Estat, Antony Blinken; el cap de la CIA, William Burns; el secretari de Defensa, Lloyd Austin; el conseller de Seguretat Nacional, Jake Sullivan, i l’exsecretària d’Estat i excandidata a la presidència Hillary Clinton.

Es desconeix si Moscou optarà per aplicar un altre tipus de sancions de tipus econòmic contra els EUA. No obstant, el ministeri rus d’Afers Exteriors ha explicat que mantenen les converses oficials amb Washington i que, en cas que fos necessari, permetrien que les persones sancionades es poguessin reunir amb contactes russos d’alt nivell.

Per la seva banda, la Casa Blanca ha firmat aquest dimarts noves sancions contra Rússia per la seva <strong>invasió militar</strong> d’Ucraïna. Així, el Departament del Tresor aplicarà restriccions econòmiques contra quatre persones acusades de cometre violacions dels drets humans i actes de corrupció, així com contra el president bielorús, Aleksandr Lukaixenko, i la seva dona.