El president del Govern, Pedro Sánchez, es va mostrar ahir a la nit partidari, en una entrevista a La Sexta, d’incrementar el pressupost en Defensa, una postura que va verbalitzar per primer cop des de la invasió russa d’Ucraïna, en línia amb el que mantenen altres països europeus, després d’esclatar aquest conflicte a l’est d’Europa. «Hem de fer-ho», va dir. «El compromís de l’executiu és augmentar la despesa en Defensa i complir el mandat de l’OTAN d’assolir el 2% del PIB». Una promesa que pot suposar a Sánchez una nova topada amb els seus socis de coalició d’Unides Podem, contraris, almenys les ministres Ione Belarra i Irene Montero, a que Espanya enviï armes als ucraïnesos.

Sánchez també va avançar que el Consell del Ministres del 29 de març aprovarà «rebaixes fiscals» dins del pla de resposta de l’executiu a l’impacte econòmic de la invasió russa d’Ucraïna, però va esquivar concretar si afectarà el preu de la gasolina. Aquest pla, que ha començat a pactar-se amb els agents socials i que s’acordarà també amb els grups parlamentaris i les comunitats autònomes, intentarà esmorteir les conseqüències d’aquesta guerra a Europa, «protegir els més vulnerables» i intentar que hi hagi un repartiment equitatiu després de la pujada del preu de l’energia i les sancions econòmiques aprovades contra Rússia. Va apuntar a mesures de compensació com les que es va adoptar durant la pandèmia, que se sumarien a algunes que ha posat en marxa com la reducció del cost del combustible en el transport i la rebaixa dels peatges de la indústria electrointensiva.

Com ja va fer la setmana passada al Congrés, va atribuir la pujada «descomunal» de la llum a com afecta en la fixació del preu l’augment del que es paga pel gas, que, segons la seva opinió, és una conseqüència del fet que que Vladímir Putin portava «preparant aquesta guerra des de fa mesos», deixant les reserves europees sota mínims i alentit el subministrament per «elevar el preu i finançar el conflicte». Tot i la preocupant situació, va afirmar que la inflació, que ha disparat la factura elèctrica i del gas, no escalarà més: «Tenim prou instruments i palanques per evitar aquest escenari».

«No permetrem que la societat espanyola sigui ostatge del xantatge de Putin», va assenyalar en les hores prèvies a que comenci una gira per Europa per desvincular el preu del gas del càlcul del preu de la llum, una proposta que Espanya porta mesos defensant i que, segons Sánchez, una majoria de països avalen. Aquest assumpte es discutirà al Consell Europeu del 24 i 25 de març.

Va intentar no ser alarmista i va assegurar que «ningú vol la guerra, llevat de Vladímir Putin». I encara que s’han produït atacs a 25 quilòmetres de la frontera amb Polònia, Sánchez va assegurar que «no hi haurà tropes de la UE o de l’OTAN a Ucraïna».