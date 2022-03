Malgrat les crides internacionals a un alto el foc, Rússia contínua bombardejant Ucraïna i destruint tot el que pot. Per això, la Unió Europea ha respost aquest dimarts amb una quarta ronda de sancions que inclou la prohibició d’exportar articles de luxe a Rússia, la incorporació de més entitats i individus a la llista de persones que tenen prohibida l’entrada a la UE i els seus actius congelats, amb l’amo del Chelsea FC, Roman Abramovich, al capdavant, així com la prohibició d’invertir en nous projectes d’energia de Rússia i el bloqueig a les importacions d’acer i ferro d’aquest país.

La decisió d’incorporar els articles de luxe europeus –des de cotxes fins a joies, productes de cuir...– a la llista de productes vetats suposarà, segons va avançar divendres passat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, «un cop directe a l’elit russa» perquè «els que sostenen la maquinària bèl·lica de Putin no haurien de poder continuar disfrutant del seu fastuós estil de vida mentre cauen bombes sobre persones innocents a Ucraïna». La decisió, segons han explicat fonts diplomàtiques, afectarà tots tipus de productes i sectors d’alta gamma amb un valor superior als 300€.

La nova bateria també prohibeix la importacions de productes d’acer i ferro de la federació russa per valor, segons Brussel·les, de 3.300 milions d’euros, així com noves inversions europees en el sector energètic de Rússia amb l’objectiu d’impedir que empreses i entitats europees realitzin inversions o transferències de tecnologia per a l’exploració i producció d’energia. L’excepció de moment serà per a l’energia nuclear d’ús civil i el transport a la UE de productes energètics. Les restriccions també inclouen la prohibició de qualsevol tipus de transacció amb determinades empreses sota control estatal, particularment la indústria de defensa i militar, així com el veto a les agències de qualificació europees a fer qualificacions de risc d’empreses russes. D’aquesta manera, la UE aspira a ofegar una mica més financerament el Kremlin i fer front de passada a la dependència energètica. Els Vint-i-set segueixen, no obstant, sense atacar les importacions de gas, petroli i carbó rus.

Setge als oligarques

Quant a la llista de personalitats sancionades, que encara ha de ser publicada al diari oficial de la UE, junt amb el multimilionari amo del Chelsea també seran sancionats una quinzena d’individus. Entre ells figures dels mitjans de comunicació russos com ara Armen Gasparian, d’Sputnik, i Artiom Xeinin, que presenta un programa al canal estatal Channel One, així com al conseller delegat d’aquesta cadena, Konstantin Ernst. A més de més personalitats, la llista negra també inclourà noves entitats actives en el sector militar i la defensa que estan recolzant «logísticament i materialment» la invasió d’Ucraïna.

L’adopció de la nova bateria de sancions es produeix després d’una nova discussió aquest dilluns passat entre els ambaixadors permanents de la UE que va posar de manifest, segons fonts diplomàtiques, la divisió d’opinions que hi continua havent entre els Vint-i-set a l’hora de colpejar el Kremlin. D’una banda, Polònia i els països bàltics continuen reclamant als seus socis màxima pressió i sancions tan estrictes com sigui possible. De l’altra, Alemanya, Itàlia, Hongria i Bulgària, que aposten per una gradualitat més elevada i excepcions per a alguns sectors. «Els països que volen més sancions temen que la resta estiguin perdent el sentit d’urgència, particularment quan els míssils aterren tan a prop de les seves fronteres», afirmen fonts diplomàtiques.

Aïllament a l’OMC

A més de les noves mesures restrictives a nivell europeu, la quarta ronda sancionadora també inclou l’acord assolit divendres passat en el G-7 per deixar de tractar Rússia com a nació més afavorida en l’Organització Mundial del Comerç (OMC), fet que li impedirà beneficiar-se d’avantatges comercials a l’hora d’exportar els seus productes. «Aquesta decisió sense precedents envia un senyal polític de la magnitud més gran» i «aprofundeix la condició de pària de Rússia als ulls de la comunitat mundial», ha valorat el vicepresident de la Comissió Europea, Valdis Domvrovskis, que ha confirmat també la suspensió de l’adhesió de Bielorússia a l’OMC.

«Continuarem imposant sancions al règim de Putin, sense deixar cap pedra sense moure mentre augmentem les conseqüències econòmiques per a Rússia d’aquesta brutal invasió», ha avisat el letó que ha deixat clar que l’única manera que té el Kremlin de posar límit a «aquest desastre financer, econòmic i de reputació és posar fi immediatament a la seva bàrbara i il·legal invasió d’Ucraïna».