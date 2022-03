La Xina ha desmentit que Rússia li demanés auxili militar per accelerar la seva invasió d’Ucraïna i ha qualificat de mentida la notícia publicada en la premsa nord-americana. La resposta del Ministeri d’Exteriors ha estat tan contundent com succinta, indissimulable en la voluntat de no donar més importància a l’assumpte. Els Estats Units difonen «informació maliciosa amb intencions sinistres», va aclarir el portaveu del Ministeri d’Exteriors xinès, Zhao Lijian. Però segons el diari Financial Times, els EUA han avisat els seus aliats que Pequín està obert a oferir aquesta ajuda a Moscou. Els cables diplomàtics amb aquest missatge haurien estat enviats pel Departament d’Estat als governs d’Europa i Àsia, segons l’esmentat rotatiu.

El portaveu ministerial va afegir que «la posició de la Xina sobre Ucraïna és clara i consistent». «Hem estat jugant un rol constructiu per promoure les converses de pau –va dir–. És imperatiu que totes les parts exerceixin l’autocontrol i refredin les tensions, no és el moment d’afegir benzina al foc».

Abans ja havia mostrat la seva estupefacció l’ambaixada xinesa a Washington i després Moscou es va sumar al desmentiment. «Rússia disposa del potencial suficient per a les operacions a Ucraïna i no necessita demanar assistència a altres països. L’operació discorre segons el pla i estarà conclosa en el temps previst», va afirmar Dmitry Peskov, portaveu del Kremlin.

Washington havia suggerit el contrari hores abans. Els problemes a Ucraïna haurien empès Moscou a sol·licitar a la Xina l’enviament d’armes i equipament militar variat, va assegurar una font vaporosa de Washington. La litúrgia és tan vella com efectiva: un funcionari anònim filtra la notícia a grans mitjans dels Estats Units i la resta de la premsa ho reprodueix. La notícia no informa sobre quin armament en concret va sol·licitar Moscou o la resposta de la Xina, encara que Washington sosté que n’hi va haver.

La petició, real o no, atempta contra el sentit comú i la inèrcia. La diplomàcia xinesa està en contacte amb Rússia i Ucraïna i el seu president, Xi Jinping, es va confessar «trist en tornar a veure les flames de la guerra a Europa» després de la xerrada amb el canceller alemany, Olaf Scholz, i el president francès, Emmanuel Macron. És improbable que la Xina jubili l’escrupolosa neutralitat que ha mostrat des de l’inici de la invasió i encara ho és més que armi un bàndol després de postular-se com a mediadora en el conflicte. No ha entrat en guerra en gairebé mig segle i trencar la ratxa contra l’OTAN no sembla un pla idoni.

L’auxili militar xinès mai no ha estat sobre la taula i Pequín ha insistit que no és un aliat de Rússia sinó un soci estratègic. S’ha resistit en els últims dies a estendre el seu suport econòmic a Rússia per no enemistar-se amb la Unió Europea i és inversemblant que enviï armes a l’exèrcit que lluita contra el que rep les de Brussel·les. De tot això, i també del sagrat principi diplomàtic xinès de no ingerència en assumptes interns, n’és conscient Moscou.

Reunió a Roma

Ahir es van reunir a Roma el conseller de Seguretat de la Casa Blanca, Jake Sullivan, i el seu homòleg xinès, Yang Jiechi. Washington va anunciar que convenceria Pequín perquè no faciliti armament a Rússia. La reunió s’havia programat per aprofundir en les converses telefòniques entre Xi i el president dels Estats Units, Joe Biden.

La prioritat nord-americana és convèncer la Xina que es desentengui de Moscou. «Estem observant amb atenció fins a quin punt dóna algun tipus d’ajuda, ja sigui material o econòmica, a Rússia. Ja els hem comunicat que no tolerarem que cap país compensi a Rússia les pèrdues ocasionades per les sancions», va avançar Sullivan. Si la Xina ho fa, va advertir, «hi haurà conseqüències».

La Xina dóna per perduda la seva sintonia amb Washington, convençuda que l’hostilitat integra la «nova normalitat» i que cap comportament, en l’assumpte ucraïnès o en qualsevol altre, la modificarà. Les relacions amb la Unió Europea són, en canvi, prioritàries. La seva voluntat de protegir-les converteix, juntament amb una altra dotzena de raons poderoses, l’ajuda militar a Moscou en utòpica.