L’activista afganesa Parwana Ibrahimkhel ha sigut posada en llibertat després de passar-se vint dies detinguda pels <strong>talibans </strong>després de participar en una marxa pels <strong>drets </strong>de les <strong>dones </strong>a <strong>Kabul</strong>, ha confirmat ella mateixa a la cadena afganesa Tolo News.

L’alliberament d’Ibrahimkel ha sigut aplaudit per la Missió de les Nacions Unides a l’Afganistan, l’UNAMA, que afirma tenir informacions que tres activistes detingudes més també podrien estar de tornada a la seves llars les pròximes hores, com Tamana Zaryabi Paryani.

L’UNAMA també havia denunciat els últims dies la desaparició de dues dones activistes més, Zahra Mohamadi i Mursal Ayar, l’alliberament de les quals està pendent de confirmació.

Atac contra les dones

Ibrahimkhel i Paryani van ser donades per desaparegudes el 19 de gener, dies després de participar en una marxa a la capital afganesa, Kabul, pel dret de la dona a treballar i estudiar. La mateixa Ibrahimkhel ha assegurat a la cadena Tolo News que va ser detinguda per l’Emirat Islàmic de l’Afganistan, el nom oficial dels talibans.

«L’ONU acull amb satisfacció els encoratjadors informes que les quatre dones activistes afganeses ‘desaparegudes’, algunes durant setmanes, estan sent autoritzades a tornar a les seves llars. El seu benestar i seguretat és de summa importància», ha fet saber l’UNAMA en el seu compte de Twitter.

No obstant, l’enviada especial dels Estats Units per a l’Afganistan, Rina Amiri, ha denunciat que els talibans han detingut les últimes hores unes altres 29 dones i les seves famílies per motius no especificats. «Aquestes injustes detencions han d’acabar», ha fet saber Amiri en el seu compte de Twitter, sense donar de moment més detalls.