Les autoritats sanitàries d’Àustria ha registrat el màxim de contagis diaris de coronavirus des de l’inici de la pandèmia mentre el Govern està a punt de concretar els termes del possible inici d’un <strong>confinament </strong>a nivell nacional per a la població no vacunada.

Els 13.152 casos i 48 morts addicionals per Covid-19, segons la radiotelevisió pública ORF, han sigut confirmats cinc dies després que el país obligués a entregar el <strong>certificat sanitari</strong> per a l’accés a establiments com hotels, perruqueries i sales de massatge.

Tot això passa abans de l’inici del procés de deliberació final anunciat divendres pel canceller del país, Alexander Schallenberg, i que afectarien la població no vacunada del país, aproximadament el 35% dels seus habitants.

Aquest possible confinament començaria en principi dilluns, després d’una trobada virtual amb els governadors estatals i d’una reunió del comitè principal del Consell Nacional que tindrà lloc també diumenge.

«Sense pietat amb els no vacunats»

No obstant, el canceller austríac ha tornat a insistir en la necessitat d’imposar una «solució nacional» i ha reiterat el seu rebuig d’un possible tancament «general» per a tota la població. «No hi hauria d’haver solidaritat amb els no vacunats», ha manifestat.

Per la seva banda, el ministre de Salut, Wolfgang Mückstein, ha anunciat aquest divendres, després de consultes amb els estats federals, que també hi haurà sobre la taula la vacunació obligatòria dels treballadors sanitaris del país, en el marc d’una sèrie de mesures destinades a contenir el repunt de casos de les últimes setmanes.

El ministre també ha donat gairebé per segur el confinament de la població no vacunada als estats d’Alta Àustria i Salzburg, com ja s’aventurava des de fa dies.

El país es troba en un apogeu de la pandèmia per nombre de casos, al registrar entorn dels 10.000 nous afectats diaris des de mitjans de setmana. Les defuncions diàries també han tornat a pujar fins a arribar aproximadament a la vintena, una xifra mai vista des de mitjans de maig. Àustria ha registrat uns 936.000 contagis i 11.600 morts des del començament de la crisi.