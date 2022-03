El Govern comença avui al Congrés amb les trobades amb els grups per intentar pactar el primer paquet de mesures per mitigar els efectes de la guerra. El primer interlocutor serà el PP, i des de la Moncloa se li va advertir ahir que quedar-se fora de l’acord seria un «error històric». En aquestes converses no es preveu parlar sobre l’increment de la despesa en Defensa per acostar-lo al 2% del producte interior brut, un propòsit que ha indignat Unides Podem.