Una periodista de la cadena estatal russa, Marina Ovsiannikova, va interrompre dilluns un dels informatius del Canal 1 de la televisió pública russa amb una pancarta contra la invasió d’Ucraïna. «No a la guerra. Aturem la guerra. No us cregueu la propaganda. Us estan mentint. Russos contra la guerra», establia el missatge escrit a la pancarta, adornada amb les banderes de Rússia i d’Ucraïna. La periodista va ser detinguda després de la protesta. En una piulada va assegurar no penedir-se del que va fer. «Siguin quines siguin les conseqüències, ho portaré com una insígnia d’honor», va explicar.

Ovsiannikova va ser condemnada a una multa de 30.000 rubles (255 euros) per una infracció administrativa en haver participat en un acte públic sense autorització. Paral·lelament, el Comitè de Recerca ha obert una causa per determinar si ha comès un delicte.