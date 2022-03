En plena invasió militar d’<strong>Ucraïna</strong>, Rússia no només busca expandir el seu poder sobre el terreny, sinó també en les ments. La propaganda és una part essencial en qualsevol guerra i, en aquesta, les dues parts busquen imposar el seu relat per guanyar suports dins i fora de les seves fronteres. Fa setmanes que Moscou desplega les seves consignes i l’espanyol, amb gairebé 500 milions de parlants a tot el món, s’ha convertit en un idioma clau per desplegar la seva influència.

Després de l’inici de l’assalt rus sobre el seu veí, la Unió Europea (UE) va anunciar que prohibia l’emissió del canal <strong>RT</strong> i de l’agència Sputnik, mitjans controlats pel Kremlin acusats de ser part troncal de la seva «maquinària propagandística». Això no significa que la desinformació russa no hagi arribat a Espanya. En les dues últimes setmanes, la International Fact-checking Network –que agrupa més de 100 verificadors a nivell mundial– ha identificat i desmentit fins a 148 notícies falses a Espanya dels dos bàndols. «Des del primer minut de la invasió russa hem detectat molta desinformació que es propaga per tot el món a més velocitat amb què ho feien les notícies falses sobre la covid», explica Carlos H. Echevarría, responsable de polítiques públiques de <strong>Maldita.es</strong>. «Mai havíem vist una campanya tan forta des que vam començar», afegeix Ares Biescas, responsable d’EFE Verifica a Amèrica Llatina.

RT en Español –també coneguda com a Actualidad RT– no detalla dades de la seva audiència. Des de la seva posada en marxa a finals del 2009, el seu seguiment a Espanya ha sigut marginal, no figurant ni entre els 43 mitjans digitals més llegits del país, segons el Digital News Report España 2021. Aquesta situació també s’ha repetit en altres països europeus com Alemanya, França o el Regne Unit. Això no ha evitat que RT sigui el mitjà global en espanyol amb un impacte més gran per article publicat a Facebook i Twitter, com va assenyalar el 2020 un estudi de l’Oxford Internet Institute (OII).

Amèrica Llatina, objectiu rus

Espanya no és el principal públic de la desinformació en espanyol. Fa anys que la propaganda russa desembarca amb més força a l’Amèrica Llatina i en la creixent comunitat hispanoparlant dels Estats Units. Els vídeos d’Actualidad RT obtenen més visites que cap altre canal en espanyol, segons la firma nord-americana Omelas, que rastreja i analitza com opera la desinformació a la xarxa. El seu estudi assenyala que, als Estats Units, els mitjans russos en espanyol estarien tenint una audiència i un impacte superior als mitjans nord-americans en aquest mateix idioma, com Univision o Telemundo. «Hi ha un sector de l’audiència llatinoamericana que ha comprat sobretot teories conspiradores com la creença que els EUA tenen laboratoris amb armes biològiques a Ucraïna [...] o desinformació per desacreditar les víctimes ucraïneses», explica Biescas.

Gran part d’aquestes informacions arriben a la comunitat llatina dels EUA a través del que envien en grups de WhatsApp amics o familiars de l’hemisferi sud. I és que tot i que la seva seu està a Moscou, fa anys que RT desplega les seves operacions per l’Amèrica Llatina com a element d’influència i poder tou. El canal acumula més de 18 milions d’usuaris a Facebook i gairebé 6 a Youtube. L’any passat RT en espanyol va generar 40 milions d’interaccions en xarxes, segons l’organització nord-americana The Alliance for Securing Democracy. «Primer la desinformació es comparteix en rus en comptes de Telegram afins al Kremlin i després, en qüestió de minuts, salta fàcilment traduïda a l’espanyol en països hispanoparlants», assenyala l’experta d’EFE Verifica.

La batalla psicològica russa no només busca imposar el seu relat, sinó crear caos i fer que l’audiència dubti de tot el que veu. Així, comptes russos estan filant molt prim publicant vídeos en els quals diuen verificar notícies falses suposadament ucraïneses, però aquests mateixos desmentiments són mentides estratègiques per mirar de desmuntar la realitat i acusar Ucraïna de desinformar. Tot i que la majoria d’aquests vídeos estan enfocats a audiències russòfones, Maldita.es n’ha detectat almenys tres d’aquests circulant en espanyol per WhatsApp i per canals de Telegram.

Rebuig comú dels EUA

Una part d’aquest impacte es podria deure a l’ús d’un to més agressiu o emocional que estimula les reaccions. Però també que Llatinoamèrica ha passat de ser el «pati del darrere» dels EUA a acostar-se a Rússia. «La propaganda russa té més seguidors i suport institucional a l’Amèrica Llatina», apunta Echevarría. «Parlen de la política d’aquests països, no tant de la política de Rússia, i han utilitzat la crítica al món nord-americà com a arma per guanyar simpaties».

Hi ha països com Cuba, Nicaragua o Veneçuela que històricament han bastit ponts per afinitats ideològiques i als quals Moscou ajuda a esquivar les sancions de Washington i Brussel·les. Però n’hi ha altres que mantenen posicions ambigües. A més de Cuba i Nicaragua, Bolívia i el Salvador es van abstenir de condemnar davant l’ONU la invasió russa d’Ucraïna i Mèxic ha rebutjat les sancions contra el Kremlin. Colòmbia és l’únic país del continent que forma part de l’OTAN, però el principal favorit a la presidència del país, l’esquerrà Gustavo Petro, encara no ha condemnat l’agressió russa.