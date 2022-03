El dia 20 de la invasió russa, les forces governamentals de Rússia –també els mitjans de comunicació, el quart poder–, han entrat en una censura del conflicte i ja han aplicat sancions contra els que defensin Ucraïna i la pau entre els països.

Aquest ha sigut el cas de la periodista que va interrompre un informatiu de la televisió russa amb un cartell contra la guerra, que ha sigut detinguda i al llarg del dia l’han deixat en llibertat, però amb una multa de 255 euros.

No obstant, el Comitè d’Investigació ha obert una causa per determinar si ha comès un delicte, en particular el que castiga la difusió d’informacions falses sobre l’activitat de les Forces Armades, susceptible de ser castigada fins i tot amb 15 anys de presó, segons fonts citades per l’agència TASS. Tot i que Amnistia Internacional (AI) ha negat qualsevol tipus de delicte.

2.000 refugiats ucraïnesos allotjats a CatalunyaEn tan sols un dia, prop de 1.000 persones han sigut ateses als punts d’arribada que organitza l’oenagé a Figueres, el Prat, Sants i Barcelona «¿I ara què?», es pregunten diverses famílies, que, ansioses, esperen una cita per saber els drets als quals podran accedir a Catalunya La realitat és que ja arriben els 2.000 refugiats ucraïnesos allotjats a Catalunya.

També, ja són més de 3 milions d’ucraïnesos els que han fugit del seu país després de la invasió i les ofensives de Rússia.

Una delegació europea de l’Est viatja a Kíiv sota les bombesEls primers ministres de Polònia, la República Txeca i Eslovènia arriben a la capital ucraïnesa amb tren L’activitat diplomàtica per posar fi a la guerra a Ucraïna es multiplica sense que això faci amainar l’ofensiva russa, que s’intensifica sobre Kíiv. La capital ucraïnesa s’ha despertat aquest dimarts amb el so de diverses explosions, que han causat almenys quatre morts. Hores després, a la tarda arribaven a la ciutat amb tren els primers ministres de Polònia, Mateusz Morawiecki, el vice primer ministre Jarsolaw Kaczyinski, el primer ministre de la República Txeca, Petr Fiala, i el d’Eslovènia, Janez Jansa.

Rússia abandona el Consell d’EuropaEl Kremlin acusa l’OTAN i la UE d’utilitzar aquest organisme com un instrument al servei de la seva «expansió militar, política i econòmica a l’est»

Rússia va anunciar aquest dimarts que abandona el <strong>Consell d’Europa,</strong>,segons va informar el portaveu de la secretaria general de l’organisme, Marija Pejcinovic. L’organisme paneuropeu ja havia deixat en suspens la integració russa com a represàlia per la invasió d’Ucraïna i havia de sotmetre aquest mateix dimarts a votació una declaració per instar Moscou a retirar-se i, si no ho feia, procedir a expulsar-la.

Rússia imposa sancions contra Biden i TrudeauRússia ha posat el president dels Estats Units, Joe Biden, el primer ministre canadenc, Justin Trudeau, i alts càrrecs del govern nord-americà en una «llista d’exclusió» que els sanciona amb la prohibició d’entrar al país. Reuters ha avançat aquest dimarts una decisió amb la qual Moscou respon a les sancions que Washington ha imposat en els últims dies a alts càrrecs del Kremlin, amb el president Vladímir Putin al capdavant.

Imatges que expliquen històries

Les imatges del bombardeig a l’hospital pediàtric i maternal de l’hospital de la ciutat de Mariúpol han fet la volta al món. Imatges que han anat acompanyades de notícies esquinçadores, com la que anunciava la mort de la dona embarassada que tothom va poder veure mentre era evacuada en una llitera enmig de la destrucció. L’agència France Presse ha passat una nit a la maternitat de Mikolaiv, ciutat pròxima a Odessa. Llegeixi aquí el relat complet.