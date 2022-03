L’activitat diplomàtica per posar fi a la guerra a Ucraïna es multiplica sense que això afecti l’ofensiva russa, que s’intensifica sobre Kíev. La capital ucraïnesa es va despertar ahir amb el so de diverses explosions que van causar almenys quatre morts. Hores després, a la tarda, arribaven a la ciutat amb tren els primers ministres de Polònia, Mateusz Morawiecki; el viceprimer ministre Jarsolaw Kaczyinski; el primer ministre de la República Txeca, Petr Fiala, i el d’Eslovènia, Janez Jansa.

«Hem d’aturar ràpidament aquesta tragèdia que es desenvolupa a l’Est», va dir Morawiecki en anunciar ahir la seva arribada a Kíev. El Govern de Varsòvia va informar que el viatge dels dirigents era «com a representants del Consell Europeu» per participar en una trobada amb el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, «transmetre-li l’inequívoc suport del conjunt de la UE a la sobirania i la independència d’Ucraïna i presentar un paquet ampli d’ajudes».

A Brussel·les, però, les autoritats comunitàries van dir que havien estat informades del viatge en la recent cimera de Versalles, però van recordar que la delegació no viatjava amb un mandat oficial del Consell Europeu. Fonts de la UE van expressar a més «els riscos per a la seguretat» que suposava aquest viatge a la capital ucraïnesa en un moment en què les tropes russes estrenyen el setge sobre la capital, informa Silvia Martinez.

Riscos i sacrificis

Poc abans de l’arribada de la delegació a Kíev, el portaveu del Govern polonès, Michal Dworczyk, va destacar que el viatge era «arriscat» però que «les circumstàncies» exigien «sacrificis». Per part seva, el ministre d’Afers Estrangers polonès, Zbigniew Rau, va confirmar que el viatge havia estat «curosament preparat» i amb l’acord de Brussel·les. El primer ministre ucraïnès, Denys Shmyhal, va fer públic un missatge a través d’internet en què va confirmar l’arribada dels tres mandataris a Kíev «en nom de la Comissió Europea» i els saludava amb la frase «el valor dels veritables amics» .

Paral·lelament, quatre persones van morir en el bombardeig d’un edifici de 15 pisos del districte occidental de Sviatoshin, van explicar els serveis de rescat a Kíev. Un altre edifici de nou pisos es va veure afectat al districte de Podil (nord-oest), més a prop del centre de la ciutat, i va haver-hi un ferit.

La vida és cada vegada més difícil a la capital ucraïnesa. I no només pels atacs. Cada dia més botigues tanquen i fins i tot és complicat comprar menjar. L’ajuntament de la ciutat, en previsió que pugui patir una intensificació dels bombardejos russos, va decretar un toc de queda total que durarà fins demà. Fins aleshores, cap ciutadà no podrà trepitjar el carrer. Els únics desplaçaments que s’admetran seran els que es facin per arribar als búnquers.