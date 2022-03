Més de tres milions de persones han abandonat Ucraïna des de l’inici de la invasió russa, el 24 de febrer passat, segons el còmput de l’ONU, un èxode tan ràpid que no té precedents des de la Segona Guerra Mundial. «Tres milions de vides afectades. Tres milions de dones, nens i gent vulnerable separats dels seus éssers estimats», va lamentar ahir el director general de l’Organització Internacional per a les Migracions (OIM), António Vitorino.

La crida a files obligatòria per als homes ucraïnesos ha fet que la gran majoria dels que fugen del país siguin dones i nens. Se’n van gairebé amb el que porten posat. Arrossegant alguna maleta i motxilles escolars, i, en molts casos, sense saber on acabaran. El Fons de l’ONU per a la Infància (Unicef) calcula que ja són 1,5 milions els menors que s’han escapat de la guerra. «Això són 55 nens per minut», va advertir el portaveu de l’agència, James Elder, al seu compte de Twitter. «Un nen es converteix en refugiat gairebé cada segon des que va començar la guerra», va emfatitzar. «Aquesta crisi, per la velocitat i la magnitud, no té precedents des de la Segona Guerra Mundial», va afegir Elder.

L’alcalde de Varsòvia, el liberal Rafal Trzaskowski, va alertar de l’arribada de nens orfes o no acompanyats des d’Ucraïna, cosa que va considerar «un problema que ha de ser manejat a nivell europeu».