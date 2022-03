Tot i les crides internacionals a un alto el foc, Rússia continua bombardejant Ucraïna. Per això, la Unió Europea va respondre ahir amb una quarta ronda de sancions que inclou la prohibició d’exportar articles de luxe a Rússia, la incorporació de més entitats i individus a la llista de persones que tenen prohibida l’entrada a la UE i els seus actius congelats, amb el propietari del Chelsea Futbol Club, Roman Abramovich, al capdavant, així com la prohibició d’invertir en nous projectes d’energia de Rússia i el bloqueig a les importacions d’acer i ferro d’aquest país. «Es tracta d’un altre gran cop a la base econòmica i logística en què es recolza Rússia per dur a terme la invasió d’Ucraïna. L’objectiu de les sancions és que el president Putin aturi aquesta guerra inhumana i sense sentit», va explicar el cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell.

La decisió d’incorporar els articles de luxe europeus -des de cotxes fins a joies, productes de cuir, tabac o vins- a la llista de productes vetats suposarà, segons va avançar divendres la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, «un cop directe a l’elit russa» perquè «els que sostenen la maquinària bèl·lica de Putin no haurien de poder continuar gaudint del seu fastuós estil de vida mentre cauen bombes sobre persones innocents a Ucraïna». La decisió, segons van explicar fonts diplomàtiques, afectarà una àmplia llista de productes i sectors de gamma alta, a partir d’un valor de 300 euros. La nova bateria també prohibeix les importacions de productes d’acer i ferro de la federació russa per valor, segons Brussel·les, de 3.300 milions d’euros, així com noves inversions europees al sector energètic de Rússia, cosa que impedirà a empreses i entitats europees realitzar inversions o transferències de tecnologia per a l’exploració i la producció d’energia. L’excepció, per ara, serà per a l’energia nuclear d’ús civil i el transport a la UE de productes energètics com ara gas o petroli. Les restriccions també inclouen la prohibició de qualsevol tipus de transacció amb determinades empreses sota control estatal, particularment la indústria militar, així com el veto de les agències de qualificació europees a fer qualificacions de risc d’empreses russes. Així, la UE aspira a ofegar una mica més financerament el Kremlin i fer front a la dependència energètica. Els Vint-i-set segueixen, però, sense atacar les importacions de gas, petroli i carbó rus. Pel que fa a la llista de personalitats sancionades, que encara ha de ser publicada al diari oficial de la UE, al costat del multimilionari propietari del Chelsea també seran sancionats una quinzena d’oligarques. Entre ells figures dels mitjans de comunicació russos pel seu paper a la maquinària propagandista del Kremlin com Armen Gasparyan, de Sputnik. Rússia respon els EUA Per part seva, Rússia ha posat el president dels EUA, Joe Biden; el primer ministre canadenc, Justin Trudeau, i alts càrrecs del Govern nord-americà en una «llista d’exclusió» que els sanciona amb la prohibició d’entrar al país. Reuters va avançar ahir una decisió amb què Moscou respon a les sancions que Washington ha imposat en els últims dies a alts càrrecs del Kremlin, amb Putin al capdavant. Aquesta resposta perjudica fins a 13 funcionaris nord-americans, que no podran viatjar a Rússia. Entre els grans noms castigats hi ha el secretari d’Estat, Antony Blinken; el cap de la CIA, William Burns; el secretari de Defensa, Lloyd Austin; el conseller de Seguretat Nacional, Jake Sullivan, i l’exsecretaria d’Estat i excandidata a la presidència Hillary Clinton.