El dia 21 de la guerra iniciada per Vladímir Putin al seu país, el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, s’ha dirigit per vídeo al Congrés dels Estats Units. La intervenció, que arriba després de discursos similars al Parlament britànic i al canadenc, Zelenski ha agraït l’«aclaparador recolzament» donat fins ara per Washington i pels nord-americans però també els ha instat a intensificar les seves accions.

«Els necessitem ara, els urgeixo a fer més», ha dit el líder ucraïnès, que ha renovat la seva crida a establir una zona d’exclusió aèria sobre Ucraïna però, conscient de la falta de recolzament a aquesta mesura tant a la Casa Blanca com a les cambres, ha sol·licitat també més ajuda militar i més sancions a Rússia.

Tots els congressistes reunits en un auditori del Congrés per seguir la transmissió han rebut Zelenski amb una ovació dempeus. 17 minuts més tard l’han acomiadat igual. I entre els dos aplaudiments han escoltat paraules que Zelenski havia preparat molt específicament per als nord-americans. En aquestes, per exemple, ha parlat del Mont Rushmore i dels ideals dels quatre presidents esculpits allà per assegurar que «Rússia ha començat una brutal ofensiva contra els nostres valors, valors humans bàsics». I ha comparat els bombardejos que Ucraïna està patint des de fa tres setmanes amb els atacs a Pearl Harbor o els atemptats de l’11-S. «Ara nosaltres vivim això cada nit, durant les tres últimes setmanes, a totes les grans ciutats», ha dit. «Rússia ha tornat el cel ucraïnès en una font de mort per a milers de persones».

«Necessito protegir el nostre cel»

Martin Luther King també ha entrat en l’oratòria de Zelenski, que ha transformat les paraules del més famós discurs del líder dels drets civils, «tinc un somni», per dir: «tinc una necessitat. Necessito protegir el nostre cel». I en aquell moment és on ha renovat la seva crida a la zona d’exclusió aèria. «¿És massa demanar?», ha plantejat en certa manera retòricament, perquè ell mateix ha donat la resposta, apressant els EUA a oferir més equipament militar.

«Saben quin tipus de sistemes de defensa necessitem», ha dit Zelenski, esmentant concretament els míssils terra aire S-300 i altres de similars» i avions de combat. «Saben com depèn en el camp de batalla de la capacitat d’utilitzar aviació potent i forta per protegir la nostra gent, la nostra llibertat, la nostra terra», ha declarat. «Els avions poden ajudar Ucraïna, poden ajudar Europa», ha dit. «Saben que existeixen i els tenen, però no són a terra, no al cel d’Ucraïna, no defensen la nostra gent», ha lamentat.

Zelenski ha apressat també a intensificar les sancions econòmiques a Rússia amb nous paquets de càstig cada setmana, ha demanat que totes les empreses nord-americanes abandonin immediatament el mercat rus i ha sol·licitat als congressistes que els seus estats i districtes enviïn ajuda directa a Ucraïna si poden fer-ho. «La pau és més important que els ingressos», ha declarat.

Una nova institució global

El president d’Ucraïna ha realitzat també una crítica velada a la falta d’efectivitat per frenar aquesta guerra d’organismes com les Nacions Unides a l’assegurar que «les guerres del passat van portar els nostres predecessors a crear institucions que ens havien de protegir de la guerra però desafortunadament no funcionen. Nosaltres ho veiem, vostès ho veuen». I amb aquest preàmbul, en un discurs en el qual en cap moment ha citat expressament l’OTAN, ha assegurat que fan falta «noves institucions, noves aliances».

Concretament ha proposat la creació d’una nova associació, que ha dit que es diria U24 for Peace. Zelenski ha explicat que seria «una unió de països responsables que tenen la força i la consciència per aturar el conflicte immediatament, donar tota l’assistència necessària en 24 hores, si és necessari fins i tot armes, si és necessari fins i tot sancions, ajuda humanitària, recolzament polítiques, finançament... Tot el que necessites per mantenir la pau i ràpidament salvar el món, salvar vides».

A més, ha explicat, «aquesta associació, aquesta unió, donaria assistència als que experimenten desastres naturals, desastres causats per l’ésser humà, als que són víctimes de crisi humanitàries o una epidèmia». «Si aquesta aliança existís avui», ha afegit, «seríem capaços de salvar milers de vides al nostre país, a molts països a tot el món».

A continuació ha projectat per als congressistes un vídeo que ha provocat moments de sonora emoció a l’auditori. Les imatges mostraven en tota la seva cruesa com els horrors de la guerra han sacsejat i transformat la vida a Ucraïna, combinant les imatges del pròsper país fa tres setmanes amb les de bombardejos, civils morts, nens ferits, avis fugint, cadàvers llançats a fosses... El vídeo, al qual cadenes com CNN han afegit sobre la marxa avisos advertint sobre la duresa del contingut, s’ha tancat amb lletres blanques sobre un fons negre que replicava la crida que també havia fet de paraula: «tanquin el cel sobre Ucraïna».

Les últimes paraules Zelenski les ha pronunciat en anglès i les ha adreçat directament al president Joe Biden. «És el líder de la seva gran nació», ha dit al mandatari nord-americà, que aquest dimecres té previst anunciar 800 milions més d’ajuda per a Ucraïna. «Desitjo que sigui el líder del món. I ser el líder del món significa ser el líder de la pau»