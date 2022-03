El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, va lamentar ahir que, malgrat haver escoltat «durant anys» que «les portes» de l’OTAN estaven «suposadament obertes», en realitat no ho estan i va demanar als seus compatriotes que en la guerra amb Rússia confiïn en ells mateixos. «Ha quedat clar que Ucraïna no és membre de l’OTAN. Ho entenem. Som gent comprensiva. Durant anys hem sentit que les portes estaven suposadament obertes, però ja hem vist que no hi podem entrar», va manifestar el president ucraïnès durant una reunió per videoconferència amb líders dels països nòrdics i bàltics convocats a Londres pel britànic Boris Johnson.

Tot i la seva resignació, Zelenski va insistir en la petició d’ajuda i va reclamar als aliats més armes i avions per defensar-se de la invasió de Rússia, així com la imposició d’un «embargament comercial» total contra Moscou. Durant la seva intervenció, el dirigent va considerar que alguns dels membres de l’OTAN «estan hipnotitzats per l’agressió» contra Ucraïna i va preguntar com es protegiran en cas que «els avions i míssils russos volin cap a ells». «Necessitem nous formats d’interacció» i «garanties» de seguretat, va insistir Zelenski. Des de l’Aliança Atlàntica, tant el secretari general, Jens Stoltenberg, com l’ambaixadora dels Estats Units, Julianne Smith, van tornar a descartar ahir una zona d’exclusió aèria a Ucraïna perquè abocaria els aliats a un conflicte directe amb Rússia. «El nostre objectiu és acabar amb aquesta guerra, que Rússia abandoni Ucraïna i aturi els atacs sobre civils. No volem expandir el conflicte ni que es propagui més enllà del context actual. Una zona d’exclusió aèria aniria a la direcció incorrecta», va reiterar Smith. El polític noruec també va insistir que l’OTAN intervindrà si hi ha un atac de Rússia contra algun país aliat però no va aclarir com respondran en cas que Vladímir Putin llanci un atac encobert amb armes químiques ni si es tracta d’una línia vermella. «Qualsevol utilització d’armes químiques seria una violació del dret internacional i el tractat que prohibeix les armes químiques i que Rússia ha signat. Fem una crida a Rússia perquè no les utilitzi», va dir alertant que en el passat Moscou ja ha utilitzat agents biològics per assassinar opositors polítics i donar suport al règim sirià de Bashar al-Assad. «Qualsevol utilització d’armes químiques seria absolutament inacceptable «i «vigilem de prop la possibilitat que utilitzi qualsevol tipus de pretext per utilitzar-les», va destacar Stoltenberg, que ha convocat una cimera extraordinària de líders de l’OTAN el 24 de març a Brussel·les a la qual assistirà el president dels EUA, Joe Biden, que també participarà en el Consell Europeu el mateix dia.