Enmig del <strong>setge rus a Mariúpol</strong>, una de les ciutats ucraïneses més afectades pels atacs, s’ha viralitzat un vídeo en el qual es pot veure l’atac contra un tanc rus –decorat amb la Z que caracteritza l’Exèrcit de Moscou–. Després de l’explosió, que va deixar el vehicle en flames i va provocar una gran columna de fum, les imatges mostren com un soldat rus surt del tanc a la carrera, mirant de fugir de l’escena. No obstant, una segona explosió pròxima al vehicle el tomba. Arrossegant-se per terra, el soldat rus intenta allunyar-se del vehicle.

