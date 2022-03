La Conselleria de Salut no farà cribratges de covid-19 ni reconeixements mèdics rutinaris als refugiats que arribin a Catalunya procedents d’Ucraïna, segons fonts del departament. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) i l’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) adverteixen que la guerra, en què s’estan produint amuntegaments, empitjorarà la pandèmia i per això demanen fer tests tant a simptomàtics com a asimptomàtics. Salut només farà tests a persones simptomàtiques, igual que en la resta de la població.

Les persones refugiades procedents d’Ucraïna, un cop arriben a Catalunya, tenen directament accés al sistema sanitari, sense necessitat d’empadronar-se com passava fins ara. Però, «tret que ho necessitin», no se’ls farà cap «reconeixement rutinari» i, per tant, «no està indicat fer-los cap mena de prova en concret». Se les tractarà «com qualsevol altre ciutadà català». Per la seva banda, el Ministeri de Sanitat sí que està fent tests d’antígens als refugiats que arriben a través de ports i aeroports, als anomenats punts de Sanitat Exterior. Espanya exigeix el passaport covid, proves vacunals o PCR negatives a qualsevol turista que posa un peu al territori espanyol. Atès que la ucraïnesa és «una situació excepcional», matisen fonts de Sanitat, als desplaçats no se’ls està demanant aquestes proves, però sí que se’ls fa un antígens en arribar al país. Epidemiòlegs com Joan Caylà demanen fer cribratges d’antígens entre els refugiats ucraïnesos, oferir-los «revisions mèdiques» i també la vacuna contra la covid-19.