L’Agència Tributària ha pres el relleu a la Fiscalia del Tribunal Suprem després de l’arxiu del 2 de març a les diligències obertes pel patrimoni presumptament irregular de Joan Carles I. La decisió del Ministeri Públic deixa ara marge per actuar per la via administrativa sobre «alguns serrells» corresponents als anys en què la responsabilitat tributària encara no ha prescrit, però que no van permetre imputar cap delicte a l’emèrit atès que el total del defraudat no va superar els 120.000 euros en un any.

Entre aquests serrells pendents hi hauria, segons el decret d’arxiu de les investigacions signat pel fiscal en cap Anticorrupció, Alejandro Luzón, algunes de les despeses realitzades per les fundacions utilitzades per l’entorn del monarca, com Zagatka -a nom del seu cosí Álvaro de Orleans i entre els beneficiaris de la qual apareixia Joan Carles I-. Entre elles, la de la compra de tres armes de foc el juny del 2018 per un valor total de 102.000 euros que l’aristòcrata va donar a l’exmonarca.

El president de l’Associació d’Inspectors d’Hisenda, Ramsés Pérez Boga, considera que no es pot conèixer si Hisenda ja ha actuat de facto en aquests supòsits, atès el deure de sigil que empara les actuacions de l’Agència Tributària. «Però en aquest cas confio en la meva empresa perquè segur que ja ho hem fet, el que passa és que se n’haurà assabentat qui se n’hagi d’assabentar, el contribuent i Hisenda, ningú més», va explicar ahir durant una trobada amb la premsa en què va presentar un document amb 123 propostes contra el frau fiscal a Espanya. Segons aquest expert, quan la Fiscalia arxiva unes actuacions deixa a l’Agència Tributària el camí lliure per fer qualsevol tipus de comprovació dins del termini de prescripció, i no dubta que això és el que ha passat.

Quant a les qüestions més «gruixudes» i que la Fiscalia va arxivar per diferents raons -prescripció, inviolabilitat del monarca o les regularitzacions ja presentades-, el president dels Inspectors d’Hisenda té clar que ja no es trobarà res perquè la investigació en el Tribunal Suprem ja va aconseguir l’auxili judicial de l’Agència Tributària, treballant «estretament amb els fiscals».

Preocupació per la imatge

Sobre aquest assumpte, a l’associació d’inspectors li preocupa que hagi transcendit la sensació que «Hisenda no ha fet res». Des del seu punt de vista, l’Agència Tributària sí que ha actuat, a través de l’auxili judicial, però els inspectors consideren que en casos de possibles delictes fiscals la seva actuació podria ser més eficaç si els poguessin investigar abans de portar-los davant un jutge, com és obligat . Per això, entre les 123 propostes de l’associació contra el frau fiscal es planteja crear una Oficina Nacional Antifrau (ONAF) per poder investigar delictes fiscals juntament amb una nova policia fiscal i fiscals, cosa que consideren més senzilla que haver de reformar lleis orgàniques per dotar-los d’unes competències que ara no tenen.

D’altra banda, i una vegada coneguda la carta de Joan Carles I al seu fill, anunciant-li que continuarà residint «de manera permanent i estable» a Abu Dhabi, una de les incògnites a aclarir és la de la situació tributària de l’exmonarca tenint en compte, a més, la seva absència d’ingressos després que Felip VI el deixés sense prestació el març del 2020.

Sobre aquest assumpte, Pérez Boga va explicar que, amb independència que el rei emèrit hagi obtingut la seva residència fiscal als Emirats Àrabs, l’exmonarca ha de declarar a Espanya per les rendes obtingudes en territori espanyol o el patrimoni ubicat en aquest país. Això és així perquè el conveni de doble imposició amb els Emirats Àrabs només permet als seus nacionals declarar-hi per totes les seves rendes mundials. «La conseqüència és que si Joan Carles I té rendes a Espanya, tributaria per aquestes rendes a Espanya per obligació», conclou.

Quan un contribuent esgrimeix una residència fiscal en un país diferent d’Espanya, s’exposa a que l’Agència Tributària desmunti aquesta condició si demostra algun dels tres vincles de connexió aplicables. Si el cònjuge i els fills menors resideixen a Espanya, hi ha una via per argumentar que la residència fiscal real de l’altre cònjuge s’ha d’ubicar a Espanya (aquest supòsit no seria aplicable a Joan Carles I perquè els seus fills no són menors).

Una altra dada a tenir en compte per Hisenda és el nombre de dies de residència a Espanya, que ha de ser superior a 183 llevat que s’acrediti residència fiscal en un altre país. En el cas de Joan Carles I, sembla força probable que tingui la residència fiscal als Emirats. El tercer punt a analitzar és l’anomenat «centre d’interessos econòmics», cosa que no està regulada, però s’aplica sovint.