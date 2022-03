La ciutat ucraïnesa de Mariúpol, amb la qual s’ha acarnissat en els darrers dies l’Exèrcit rus, va patir ahir un nou cop. Segons van denunciar les autoritats del país eslau, les forces del Kremlin van bombardejar un teatre que servia com a refugi per a centenars de civils. Rússia va negar la seva implicació en l’atac.

La Rada (Parlament) d’Ucraïna va informar que a l’interior de l’edifici, que va quedar reduït a runes, hi havia molts ciutadans amagats i que no se sabia si hi havia supervivents. Així mateix, va assegurar que als voltants es va iniciar una forta batalla i ningú no podia accedir a la zona. Segons va explicar a la BBC el tinent d’alcalde de Mariúpol, Serhiy Orlov, a l’interior del teatre hi havia entre 1.000 i 1.200 persones.

El ministre d’Exteriors ucraïnès, Dmitro Kuleba, va denunciar que es tracta d’«un altre horrible crim de guerra» comès per Rússia a Mariúpol i que l’edifici està «completament destruït». «Hi ha hagut un massiu atac rus sobre el teatre on s’amagaven centenars d’innocents civils», va escriure Kuleba al seu compte de Twitter.

A Moscou, el ministre de Defensa rus, Serguei Shoigú, va rebutjar que les seves forces haguessin bombardejat l’edifici i va acusar de l’atac el Batalló Azov, una milícia d’extrema dreta d’Ucraïna, però no va oferir cap prova. Rússia ja ha responsabilitzat anteriorment aquest grup ultra d’impedir que els civils abandonessin Mariúpol.

Aquesta ciutat estratègica del sud-est d’Ucraïna ha patit amb duresa el setge de les forces russes. La setmana passada, uns míssils van caure sobre un hospital maternoinfantil i van causar la mort de tres persones, entre elles una nena. Uns dies més tard es va conèixer la mort d’una de les embarassades que va haver de ser evacuada del centre i del nadó que esperava.

La situació de Mariúpol és desesperada des de fa dies. La seva ubicació, a la vora del mar interior d’Azov i situada entre la península de Crimea, annexionada per Rússia, i les regions separatistes del Donbàs, fa que la seva captura sigui un objectiu prioritari per a Rússia. El Govern ucraïnès també va denunciar la mort d’almenys 10 persones la ciutat de Txernígov per un atac mentre feien cua per comprar pa.