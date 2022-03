La guerra no s’atura. Però el diàleg avança i la sisena ronda de negociacions entre Ucraïna i Rússia va suposar un petit raig d’esperança. Segons va avançar el diari britànic Financial Times i després va confirmar la delegació ucraïnesa, Moscou i Kíev han començat a estudiar un esborrany de 15 punts per intentar posar fi al cruent conflicte bèl·lic iniciat fa tres setmanes. Hores abans, el presidència d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, va avançar en un discurs que les posicions de Rússia en les negociacions per a un alto el foc «sonen més realistes», però que encara cal temps perquè les decisions «siguin d’interès per a Ucraïna».

Després d’hores de negociacions, dutes a terme enmig d’una guerra que no s’ha aturat ni un instant, el negociador ucraïnès Mijailo Podoliak va assegurar que, a l’esborrany que s’està negociant, Ucraïna ha demanat un alto el foc, garanties de seguretat « de part d’un nombre de països» i la retirada de les tropes russes. Podoliak, no obstant això, no va aclarir si aquesta petició inclou que l’Exèrcit rus se’n vagi de tot el país o si queda exclosa l’àrea separatista del Donbàs, formada per les províncies de Donetsk i Lugansk. És en aquesta zona on va començar el conflicte fa vuit anys, amb l’aixecament de milícies prorruses contra el Govern de Kíev.

Desig frustrat

Podoliak va assenyalar que el text inicialment filtrat als mitjans de comunicació internacionals conté també les demandes de la delegació russa, entre d’altres, que Ucraïna renunciï a integrar-se a l’OTAN i que accepti la limitació de les Forces Armades. «Ucraïna té les seves pròpies postures», va puntualitzar el representant ucraïnès, sense donar més detalls.

Zelenski va demanar ahir als ucraïnesos que s’oblidin d’entrar a l’OTAN. «Ha quedat clar que Ucraïna no és membre de l’OTAN. Ho entenem. Som gent comprensiva. Durant anys hem sentit que les portes estaven suposadament obertes, però ja hem vist que no hi podem entrar», va dir el mandatari. «Això és així i ho he d’admetre», va afegir.

País neutral

L’avenç en les negociacions va coincidir amb les declaracions del mateix Serguei Lavrov, l’influent ministre d’Exteriors de Rússia, que al matí ja va afirmar que els dos països estaven «més a prop» d’aconseguir un compromís. «Hi ha una sèrie de formulacions dels acords amb Ucraïna sobre l’estatut de neutralitat i les garanties de seguretat que estan a punt d’aconseguir-se», va assegurar Lavrov.

Tot i això, després que el Kremlin suggerís que les dues parts estaven discutint sobre la possibilitat que Ucraïna adquireixi la condició de país neutral com Suècia i Àustria -dos estats amb Exèrcit, però no afiliats a l’OTAN-, Podoliak va rebutjar aquesta opció. «Ucraïna es troba en una guerra directa amb Rússia. Per tant, el model només pot ser ucraïnès, i només amb una base de garanties sòlides en matèria de seguretat», va dir el negociador, que va defensar, no obstant, que creu que és possible que s’arribi a un acord per a l’alto al foc durant els propers dies. Més confuses van ser les paraules del president rus, Vladímir Putin, que va insistir que Rússia està lluitant per «la seva sobirania».

El secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, va considerar que és «massa aviat per especular sobre el resultat de les negociacions», tot i que va assenyalar que veu possible una solució «acceptable». El ministre d’Afers Estrangers espanyol, José Manuel Albares, per la seva banda, va afirmar des de la frontera de Polònia amb Ucraïna que no creu en les «paraules» de Rússia sobre un suposat avenç en les negociacions, sinó que espera «fets».

La població ucraïnesa també va rebre la notícia amb escepticisme. «Com els creurem si també ens van prometre que mantindrien oberts diversos corredors humanitaris i no ho han fet?», va destacar Taras, un agent comercial que es va allistar a les Unitats de Defensa Territorial, un cos de civils armats pel Govern ucraïnès per lluitar en el conflicte.