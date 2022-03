El dia 21 de la invasió, les negociacions entre Rússia i Ucraïna sembla que van avançant a foc lent. Així, aquest dimecres han previst un esborrany de 15 punts per declarar l’alto el foc. També, els líders polonès, eslovè i txec han reclamat més mesures contra Rússia després de visitar Kíiv, on van ser dimarts per mostrar el seu suport al president ucraïnès, Volodímir Zelenski, mentre les bombes queien sobre la capital.