El Govern ucraïnès de Volodímir Zelenski continua amb la seva campanya internacional contra el president de Rússia, Vladímir Putin. Vint-i-quatre hores després de fer balanç de la situació militar davant els seus homòlegs de l’OTAN, el ministre de defensa d’Ucraïna, Oleksii Reznikov, ha instat el Parlament Europeu que «reconegui Putin com un <strong>criminal de guerra»</strong> perquè el Kremlin és el «nou Hitler».

Aquesta qualificació de <strong>«criminal de guerra» contra Putin</strong> va ser utilitzada aquest dimecres pel president dels EUA, Joe Biden, que va anomenar així el seu homòleg rus al ser preguntat pels periodistes, després del bombardeig a un teatre de Mariúpol. No obstant, la portaveu de la Casa Blanca, Jen Psaki, va matisar posteriorment les paraules de Biden, dient que «estava parlant amb el cor... després de les accions barbàriques d’un dictador brutal». «Hi ha un procés legal que segueix obert en el departament d’Estat», va precisar.

A més, Reznikov ha reclamat al Parlament Europeu l’enviament de més armes letals per combatre el «genocidi» que estan cometent les tropes russes contra la població civil ucraïnesa, amb atacs «imperdonables», com el comès aquest dimecres contra un teatre a Mariúpol, en el qual hi havia un miler de dones i nens.

«Al teatre s’amagaven 1.200 dones i nens. El pilot de l’avió que va bombardejar el teatre va veure que estava <strong>escrit a terra la paraula nens</strong> i, malgrat això, aquest monstre el va bombardejar», ha avisat el ministre ucraïnès durant un debat amb els eurodiputats de la subcomissió de defensa del Parlament Europeu. En la trobada, ha acusat el règim que lidera Putin d’«aniquilar conscientment la població civil», bombardejant «de forma premeditada», destruint pobles i saquejant.

Segons ha explicat, durant les tres setmanes de bombardejos, les tropes russes han destruït 400 escoles, 110 hospitals, un miler d’edificis de vivendes, ha assassinat milers de civils, inclosos 103 nens, bloquejat combois humanitaris i provocat la fugida de tres milions de persones.

Demana més armes letals

Segons les xifres que ha aportat Reznikov, Rússia ha desplegat fins ara més de 14.000 soldats, mentre que ha perdut «més que durant les dues guerres txetxenes» i estaria patint «pèrdues que s’assemblen molt a les de (la guerra de) l’Afganistan», amb més de 250 tancs inutilitzats i 750 avions. Tot i així, ha admès que<strong> necessiten més «armes letals«</strong> i mitjans, des d’avions fins a vehicles armats o bateries antimíssils, i una zona d’exclusió aèria per protegir la població civil i lluitar contra un «agressor» que està, ha dit, utilitzant els aeroports de Bielorússia «com a centre logístic».

Quant a las<strong>negociaciones entre Ucraïna i Rússia</strong>, el ministre de Defensa ha explicat que es tracta de converses de caràcter tècnic en les quals «de moment no hi ha res del que puguem estar satisfets» tot i que continua confiant que podran guanyar la guerra amb la derrota del Kremlin.

«Aquesta és una guerra que va començar fa vuit anys amb l’ocupació de Crimea i que segueix amb l’ocupació del Donbass. Putin està en contra d’Ucraïna. Ho ha demostrat amb la presència de tropes. ¿Com podem parlar de desescalada quan s’està bombardejant un teatre amb dones i nens? ¿De quin nivell de desescalada parlem quan el que demanem és que es produeixi zona d’exclusió aèria per protegir les nostres ciutats?», ha preguntat Reznikov recordant que a Putin se’l podia haver frenat abans.