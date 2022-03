La falla Lepanto-Guillem de Castro, que mostra a una dona nua asseguda i que ha rebut el desè premi en la modalitat d'experimentals, ha patit aquesta nit un acte vandàlic que ha destrossat el baix ventre i part de la vagina de la figura central. «Totes les persones venim de la vagina d'una dona» ha assenyalat una indignada artista fallera, Anna Ruiz, que no entén per què s'ha produït aquest atac. L'artista ha mostrat la seva indignació pels fets en declaracions a À Punt perquè s'ha atacat «el cos nu d'una dona» simplement per mostrar-se tal qual i amb plena naturalitat. Per part seva, el president de la Interagrupación Fallera Guillermo Serrano va qualificar aquestes situacions «d'anormals» però en cap cas «podem acostumar-nos a elles». Tal com mostren les fotos adjuntes, al final Anna Ruiz ha pogut reconstruir la figura danyada.

L'alcalde Joan Ribó s'ha sumat en el seu compte de Twitter a la condemna per aquest atac. «L'altre dia -ha escrit Ribó- va haver-hi un acte vandàlic contra la Falla Avinguda Burjassot-Joaquim Ballester i Reus i avui ha estat contra Lepanto-Guillem de Castro». La màxima autoritat municipal mostra la seva «condemna total als vàndals. La seva intolerància només els representa a ells i a les seves mancances», ha ressaltat. «Les falles són art, sàtira, denúncia social. I col·loquen un mirall per mirar-nos i reflexionar. El meu suport a les comissions», ha afegit en el seu perfil oficial.