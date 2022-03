Els Estats Units s’han compromès a entregar a Ucraïna míssils de defensa de llarg abast i drons armats Switchblade, que permetran a les forces de Kíiv defensar-se millor d’aeronaus russes i reforçar la defensa d’enclavaments estratègics.

Les noves armes i equips que el president nord-americà, Joe Biden, va anunciar per a Ucraïna inclouen:

Míssils de defensa S-300 de llarg abast

Ucraïna ha tingut l’habilitat de fer caure aeronaus russes i interceptar míssils relativament a prop de les casernes. Washington ho està preparant tot per a l’adquisició de sistemes capaços d’impactar amb avions atacants des de molt més lluny.

D’acord amb una font militar, es tracta dels sistemes S-300 de fabricació russosoviètica que, així com el sistema Patriot nord-americà, són míssils que compten amb una unitat terrestre completament autònoma amb un llançador de míssils amb radar que pot detectar, rastrejar i disparar contra múltiples amenaces aèries a llargues distàncies. Els ucraïnesos ja saben com operar els S-300, i els Estats Unit,s junt amb diversos països de l’OTAN tenen sistemes o components per proveir Ucraïna.

Drons Kamikaze

Washington enviarà a Ucraïna 100 drons Switchblade equipats amb càmera, bombes voladores controlades remotament que poden ser dirigides per un operador per trobar i atacar blancs, que exploten al contacte.

Els anomenats drons kamikaze poden estendre el rang d’atac sobre vehicles i unitats russes més enllà de la vista de l’usuari. Això els dona un avantatge sobre els míssils guiats per calor que Ucraïna ha utilitzat contra els tancs russos.

Stingers antiaeris

Els Estats Units estan també entregant 800 Stingers més, míssils antiaeris infrarojos que es carreguen a les espatlles. És una arma que els nord-americans van proporcionar als combatents afganesos en la dècada de 1990 per fer caure helicòpters russos. Els ucraïnesos els han utilitzat efectivament contra helicòpters russos i avions d’atac d’ala fixa més lents i de baix vol.

La ‘Santa Javelin’

Els aliats d’Occident ja han proveït l’exèrcit ucraïnès amb uns 17.000 míssils lleugers que es llancen sobre les espatlles i es guien per si sols, que s’han convertit en l’arma preferida en la guerra arran de terra. Han sigut utilitzats amb gran efectivitat per destruir vehicles blindats a distàncies curtes. Entre aquestes s’ha tornat llegendària per la seva efectivitat la nord-americana Javelin, amb càrrega dual dissenyada per derrotar tancs antimíssils de defensa russos. Una cançó popular ucraïnesa l’exalta i ara s’ha convertit en la ‘Santa Javelin’, el mem viral d’una espècie de verge religiosa bressolant l’arma. Biden ha dit que enviarà 2.000 míssils Javelin més per a Ucraïna.

Armes, municions i blindatges

Les noves armes nord-americanes a més inclouen 7.000 armes més antiblindatge, milers de metralladores, rifles i llançagranades, 20 milions de bales per a munició per a armes petites que s’ajusten a estàndards russos i de l’OTAN, i 25.000 conjunts d’armilles antibales i cascos.