La guerra va continuar ahir irremissiblement a tot Ucraïna, en una jornada en què no es van registrar avenços concrets per a un alto el foc immediat. Per contra, els atacs es van reprendre amb especial virulència a les localitats ja martiritzades per l’ofensiva russa en els dies passats i van afectar, per exemple, la ciutat de Merefa, a pocs quilòmetres de Khàrkiv, a l’est del país. Allà, segons les autoritats ucraïneses, un bombardeig va destrossar una escola i un centre cultural, causant almenys 21 morts i ferint de gravetat deu persones més.

La continuació d’una guerra que ningú no sap quan i com acabarà també va colpejar novament Kíev, on parts d’un míssil van caure al matí sobre un edifici de Darnytskiy, una zona residencial. Com a conseqüència de l’atac, almenys una persona va morir i un altre dia més un incendi de gran magnitud es va desenvolupar al lloc de l’impacte d’un míssil. Posteriorment, a la tarda, els serveis d’emergència també van informar d’un nou bombardeig sobre Sviatoshyn, un altre suburbi de la capital ucraïnesa, i ja sembla una tàctica de l’Exèrcit rus per desgastar la resistència ucraïnesa a poc a poc.

D’aquí que, el vint-i-dosè dia de guerra, també se seguissin sentint trets als afores de la ciutat més gran d’Ucraïna, i que continués el degoteig de persones que segueixen intentant sortir de la capital ucraïnesa cap a l’oest del país. Encara que també en aquesta zona, un nou atac va ser llançat dimecres a la nit contra una estructura militar ubicada a la ciutat de Sarny, a 200 quilòmetres de Polònia i a prop del confí amb Bielorússia, segons va informar l’agència Associated Press (AP) citant fonts locals.

Amb tot, durant el dia, la preocupació més gran es va centrar en la localitat portuària de Mariúpol, on, hores després de l’atac de dimecres contra el Teatre Drama de la ciutat, els rescatadors ucraïnesos van començar a evacuar els supervivents encara amb vida que van ser trobats al búnquer antiaeri de l’edifici, que va resistir al bombardeig. D’aquesta manera van ser salvades desenes de persones, malgrat que l’immoble -abans un dels principals centres culturals de Mariúpol, reconvertit en refugi per a desplaçats amb l’inici de la guerra fa tres setmanes- va quedar reduït a runes, segons les informacions difoses per les autoritats ucraïneses, que Moscou va rebutjar, i que no van poder ser confirmades per fonts independents.

Més tristes encara, si és possible, van ser les notícies procedents de Txernígov, una ciutat propera a la frontera d’Ucraïna amb Bielorússia i Rússia. Viatxeslav Txaus, cap de l’Administració Estatal d’aquesta regió, va informar que almenys 53 cadàvers van ser traslladades a les morgues de la ciutat durant el dia, com a conseqüència dels darrers combats. «L’enemic exposa la ciutat a l’artilleria sistèmica i a atacs aeris, destruint la infraestructura civil de Txernígov», va dir el representant regional, en suggerir també que s’està intentant deixar la ciutat sense aigua, gas i electricitat.

Tot i això, les autoritats ucraïneses i el Ministeri de Defensa del Regne Unit van tornar a assegurar que l’avenç rus s’ha estancat a tot el país, si bé els recomptes de soldats morts i carros de combat, blindats i altres vehicles de guerra perduts per l’Exèrcit rus i ucraïnès són impossibles de verificar davant de la falta d’informació fefaent de part dels contendents.

«S’estan acostant»

En aquest clima, les novetats d’ahir sobre avenços en la negociació per arribar a un acord de pau van seguir sense debilitar en la població el convenciment que la guerra no conclourà ràpidament i que la batalla per Kíev encara s’ha de lliurar. «A poc a poc s’estan acostant», va ser una de les frases més repetides durant el dia.

En aquest context, una de les poques certeses és que la guerra continua causant la mort de civils. En concret, segons l’oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans, un total de 780 civils –entre ells, 58 menors– han mort des de l’inici del conflicte, i uns 1.200 han resultat ferits. Un dramàtic balanç que en què també apareixen els noms de cinc periodistes morts i almenys tres ferits, així com la xifra de tres milions de desplaçats per la guerra.