«La ira dels imbècils omple el món». Aquesta frase de George Bernanos en el seu cèlebre assaig sobre l’Europa dels totalitarismes Els grans cementiris sota la lluna torna a estar vigent, si bé mai no ho va deixar d’estar del tot. L’escriptor francès ho va escriure arran del que va presenciar a la guerra civil espanyola a Mallorca, on el va sorprendre el seu inici i durant la qual presenciaria horroritzat la barbàrie de les tropes vencedores, «imatge -escriurà- del que serà el món demà». A Bernanos, conservador i catòlic practicant, la repressió i la ira dels franquistes (en teoria els seus coreligionaris ideològics) el van impressionar de manera que va decaure en el seu suport inicial a l’aixecament militar i, albirant el que havia d’arribar al continent, va escriure un al·legat contra el feixisme i la guerra que és ja un clàssic de la literatura europea i universal.

La ira dels imbècils omple el món, és veritat. La frase de Bernanos em rebota al cap cada poc aquests dies veient el que passa a Ucraïna i, sobretot, escoltant els discursos del president rus Putin i els seus adlàters, que tant recorden els d’altres dictadors anteriors. Però no només ells, també tots aquells que, amb raons diverses, justifiquen la seva actuació o la contraposen en un pla d’igualtat a la dels qui la pateixen, aquests milions d’ucraïnesos que veuen com les bombes cauen sobre els caps amagats en soterranis i búnquers o mentre fugen cap a les fronteres properes, i la dels governants dels països europeus que els intenten ajudar sense atrevir-se a enfrontar-se directament amb Putin perquè això podria suposar un desastre més gran, però sabent que, si no fan alguna cosa, darrere dels ucraïnesos en vindran d’altres i que el que en realitat està en joc és la supervivència mateixa d’Europa. Un cop més el món està en mans d’un boig i els que no ho estan tenen l’obligació d’aturar-li els peus, però ho han de fer intentant no embogeixi més, perquè seria encara pitjor per a tothom.

D’entre les imatges amb què ens bombardegen (com els ucraïnesos als seus soterranis i búnquers, molts s’amaguen per no veure-les apagant la televisió) les que més impressionen són aquelles que ja comencen a abundar de grans fosses comunes a les quals arrosseguen els cadàvers per donar-los sepultura precipitada; imatges que recorden les dels jueus als camps d’extermini de la Segona Guerra Mundial o les de tantes guerres succeïdes al món des de llavors. Tota Europa és plena d’elles i de grans, grandíssims cementiris en què reposen els cossos de milions d’homes i de dones morts per la ira d’un boig o per una societat sencera arrossegada al fanatisme, com la de l’Alemanya nazi de Hitler. Als afores de Luxemburg, només separats per un quilòmetre de distància, dos d’ells recorden milers de soldats d’aquella guerra, tots nois molt joves, el nord-americà, amb el general Patton presidint-lo, amb creus blanques alineades sobre una gespa cuidadíssima i l’alemany amb creus de formigó ombrívol, ja que ningú s’encarrega de mantenir-lo. Tant aquests cementiris com els molts que cobreixen la cara d’Europa brillen sota la lluna aquests dies amb una llum especial mentre un nou holocaust es produeix a prop seu renovant les paraules de Bernanos, que mai no passen d’actualitat per a desgràcia de tots nosaltres: «La ira dels imbècils omple el món».