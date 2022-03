La Comissió de Salut Pública, de la qual formen part el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes, aprovarà en els propers dies una guia d’actuació comuna de tot el Sistema Nacional de Salut d’atenció sanitària per als milers de ciutadans ucraïnesos que fugen de la guerra en el seu país i aquests dies estan arribant a Espanya. També ahir la ministra de Defensa, Margarita Robles, va anunciar que avui mateix la sanitat militar començarà la campanya de vacunació al centre d’atenció a refugiats de Pozuelo de Alarcón (Madrid) i també es desplegarà a Alacant.

L’atenció mèdica als que arriben a Espanya fugint del terror de les bombes ha estat un dels temes que es van tractar ahir a la Comissió de Salut Pública. Algunes conselleries de Sanitat fa dies que treballen en els protocols per a l’assistència sanitària dels centenars de refugiats ucraïnesos que ja són al país. Diverses comunitats, com Madrid, ja han avançat com coordinaran aquesta assistència mèdica tant en hospitals com en centres de salut.

Més enllà dels que vénen amb greus malalties -com el grup de nens amb càncer que divendres van aterrar a Madrid per ser assistits a quatre hospitals de la comunitat-, els pediatres ja han advertit que el més immediat és actualitzar els calendaris de vacunació. Madrid, precisament, ha anunciat que prioritzarà les punxades davant del coronavirus, xarampió o poliomielitis però, a més, es buscaran casos de tuberculosi i es posarà especial atenció en la salut mental dels que fugen de la guerra.

Espanya ha posat a disposició dels ciutadans ucraïnesos més de 5.500 llits hospitalaris, distribuïts per totes les comunitats autònomes, dels quals un total de 1.184 són pediàtrics.