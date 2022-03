El proper líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha necessitat només una setmana com a candidat únic a la presidència del partit per embolicar-se amb el discurs de Vox. Tot i que va iniciar el seu camí en el lideratge de la formació amb un «és millor perdre el Govern que guanyar-lo des del populisme», en escassos set dies ha vist com a espectador com el president de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, pactava el seu Govern amb el partit ultra i ell mateix ha fet propi el llenguatge en què el partit d’Abascal es refereix a la violència masclista i a la derivada amb els nens, la violència vicària.

En la roda de premsa posterior a la reunió del seu Govern, el president de la Xunta de Galícia va assegurar que la violència masclista i la intrafamiliar són «dos tipus de violència que existeixen». Segons ell, es tracta de dues violències «perfectament compatibles» i va llançar un exemple per explicar la seva tesi: «Si un pare mata un fill o una filla no és violència masclista, és intrafamiliar; i si un home mata la seva parella abusant de la fortalesa és violència masclista. Entenc que parlem de dues coses diferents i reals que existeixen». Es va referir a més a un crim vicari a Galícia, sense especificar a quin cas al·ludia, en què «un pare, que tenia problemes amb la seva parella», va acabar assassinant els seus dos fills. «Això no és violència masclista, és intrafamiliar», va sentenciar. I va defensar que quan ell va estudiar Dret (fa quatre dècades), el parricidi ja estava tipificat i «llavors no es parlava de violència masclista o intrafamiliar». Davant l’enrenou que van provocar les seves paraules, Feijóo va matisar a les xarxes socials la reflexió al·legant que coexisteixen la violència vicària, com a forma de violència masclista, i la intrafamiliar, que en aquest cas sí que va admetre com una forma de violència masclista. De fet, a Galícia fins i tot està reconeguda legalment la violència vicària com de gènere després d’una modificació legislativa que va avalar el mateix PP l’estiu passat. «Galícia sap el que és que un pare assassini els seus fills per danyar la mare i no estava considerat violència de gènere. També hi ha la violència intrafamiliar, com quan un pare mata un fill que està colpejant la seva mare o una mare comet un parricidi. Que ningú dubti que lluitarem contra totes les violències i que no farem ni un pas enrere en la lluita contra la violència masclista», va concloure el president gallec.