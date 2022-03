La Fiscalia Anticorrupció continua sumant diligències al voltant de les adjudicacions públiques realitzades en la pitjor època del confinament per la pandèmia. Fonts fiscals confirmen que aquest departament prepara el decret pel qual també obrirà formalment una investigació sobre els contractes per obtenir material sanitari i ajudes que van obtenir set empreses denunciades fa una setmana pel PP de Madrid, que les considera «sospitoses» per la seva relació amb persones properes al Govern de Pedro Sánchez.

Aquestes indagacions se sumaran a les que es van incoar a finals del mes de febrer després de les denúncies presentades pel PSOE, Más Madrid i Podem a Madrid, i que segueixen obertes. Aquesta investigació se centra en el contracte amb l’empresa Priviet Sportive a la qual l’administració autonòmica madrilenya va adjudicar pel procediment d’emergència la compra de mascaretes per una mica més d’1,5 milions d’euros en ple inici de la pandèmia, l’abril del 2020. En l’execució d’aquest contracte hi hauria participat Tomás Díaz Ayuso, germà de la presidenta.

La denúncia de Díaz Ayuso va ser interpretada en l’àmbit polític com un contraatac, una resposta a la iniciativa de l’oposició davant la Fiscalia, encara que donarà lloc igualment a l’inici formal d’una investigació amb independència dels resultats que es puguin obtenir. En el text de la denúncia es van incloure contractes signats amb persones properes al Govern de Pedro Sánchez, entre les quals hi ha el marit de la vicepresidenta Nadia Calviño i els mateixos pares del president.

Dotze contractes

El document inclou informació sobre dotze contractes concrets de ministeris com el de Sanitat i Transports i obtinguts per les empreses Soluciones de Gestión, FCS Select, Member of the Tribe, Weihai Textile, Hyperin Grupo Empresarial, Beedigital i diverses ajudes com l’obtinguda per la fabricant de plàstics Playbol. El muntant de l’adjudicat seria de 326 milions d’euros en adjudicacions i de 14 ajudes en forma d’avals per un valor superior als 800.000 euros.

Sobre els motius d’aquesta denúncia, el PP apunta en el seu escrit que «la situació d’emergència sanitària no pot justificar tota restricció de la competència, qualsevol contracte i l’absència de qualsevol forma de control per garantir l’interès públic, que evita el malbaratament i l’amiguisme».

Així, i basant-se en informacions publicades en diversos mitjans de comunicació, denuncien davant de la Fiscalia que en aquestes dotze adjudicacions «el contractista podria tenir una relació de proximitat o familiar amb algun alt càrrec, o no s’han complert els deguts requisits per a la contractació pública i que són obligatoris d’acord amb la llei i el criteri del Tribunal de Comptes».