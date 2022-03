El govern espanyol dona suport a la proposta del Marroc sobre l'autonomia del Sàhara Occidental, segons apunta una carta del president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, dirigida al rei Mohammed VI, difosa pel ministeri d'Exteriors del Marroc i confirmada posteriorment per Moncloa. El comunicat del ministeri d'Exteriors del Marroc apunta que Espanya considera la proposta d'autonomia del Marroc com la «base més seriosa, creïble i realista per a la resolució de la disputa». «Avui iniciem una nova etapa en la relació amb el Marroc basada en el respecte mutu, el compliment dels acords, l'absència d'accions unilaterals i la transparència i comunicació permanent», afegeix el comunicat de Moncloa.

Després d'aquest missatge, el govern espanyol subratlla que «la nova etapa» es desenvoluparà amb «un full de ruta clar i ambiciós» per «garantir l'estabilitat, la sobirania, la integritat territorial i la prosperitat» d'ambdós països. En el marc d'aquesta «nova etapa», el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Albares, viatjarà a Rabat aquest mes i posteriorment ho farà Sánchez, segons indica el comunicat de Moncloa. «Reiterem la nostra determinació per afrontar junts els desafiaments comuns, especialment la cooperació en la gestió dels fluxos migratoris al Mediterrani i l'Atlàntic, tot actuant sempre amb un esperit de cooperació», diu el comunicat del govern espanyol. El missatge arriba mesos després de la crisi diplomàtica entre el Marroc i Espanya de l'abril passat per l'acollida per ser hospitalitzat del líder del Front Polisario, Brahim Ghali, i l'entrada de migrants a Ceuta al maig.