La guerra d’Ucraïna sacsejarà les economies europees, però no provocarà una nova recessió com la pandèmia el 2020. És la conclusió principal de les primeres previsions de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) després de l’inici de la invasió russa, publicades ahir. La institució internacional calcula que la guerra reduirà en un 1,4% el creixement econòmic previst aquest any a Europa i en un punt al conjunt del planeta. La inflació augmentarà en un 2,5% tant en el Vell Continent com en la resta del món. L’OCDE preveia al desembre un creixement mundial del 4,5% el 2022. Amb l’inici del conflicte i la incertesa provocada, va anul·lar la publicació de les previsions previstes per a principis de març. Ahir va donar les primeres estimacions sobre l’impacte econòmic de la guerra, sense donar una previsió exacta de creixement del PIB mundial.

«La crisi ja es manifesta amb un augment del preu de l’energia, dels productes alimentaris i d’alguns metalls», va destacar Laurence Boone, l’economista en cap de l’OCDE, en roda de premsa a París, on hi ha la seu de la organització. Aquest impacte econòmic serà particularment important a Europa per l’alta dependència energètica del gas i el petroli rus. En canvi, als Estats Units o Àsia no els afectarà tant. El PIB dels Estats Units caurà al voltant del 0,9%, segons l’OCDE. Les conseqüències econòmiques encara resultaran pitjors per a Rússia i Ucraïna. D’una banda, l’economia russa, que s’enfronta a la possible primera fallida o default en més d’un segle a causa de les sancions, patirà una caiguda del 10%, segons els experts de l’OCDE. De l’altra, l’economia ucraïnesa podria perdre entre el 10% i el 35% del PIB, segons estimacions del Fons Monetari Internacional (FMI), també publicades ahir. Dependència energètica A més dels dos països implicats en el conflicte, els Estats europeus patiran la major sacsejada econòmica a causa de la proximitat geogràfica i la dependència energètica amb Rússia. De l’1,4% del creixement europeu que s’emportarà la guerra, l’1,2% es deurà a la pujada dels preus de l’energia i altres primeres matèries, segons l’OCDE. La por d’una escassetat de blat -un terç de les exportacions mundials d’aquest cereal procedeixen de Rússia i Ucraïna- van provocar un increment del preu. Preguntada sobre com el conflicte afectarà les polítiques monetàries, va defensar que els Estats Units i Àsia poden mantenir el camí de la normalització després de les mesures excepcionals per la pandèmia, mentre que l’Eurozona haurà d’«ajustar la política».