El Ministeri de Finances de Rússia va assegurar ahir que el seu país ha satisfet el pagament de 117 milions de dòlars en interessos sobre dos cupons d’eurobons, l’impagament dels quals comportava que el país caigués en suspensió de pagaments (default). Les sancions per la invasió d’Ucraïna han aïllat Rússia del sistema financer global i han bloquejat la major part de les reserves d’or i divises. El pagament dels dos eurobons, que s’havia de produir dimecres, és la primera prova de Moscou per complir les seves obligacions de deute extern des que Occident va imposar les sancions. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, va assegurar que «Rússia té tots els mitjans necessaris i el potencial per no portar la situació fins a una suspensió de pagaments». «Qualsevol suspensió de pagaments tindria exclusivament caràcter artificial», va afegir.