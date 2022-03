PSOE i PP es disparen i creixen substancialment en el nou baròmetre publicat pel Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS). Els resultats de l’enquesta, realitzada després de l’inici de la guerra de Rússia, mostren el suport dels espanyols a les primeres decisions dels socialistes davant del conflicte bèl·lic i els donen un increment de 2,9 punts, fins a situar-se en el 31,5% dels vots. El PP també en surt beneficiat, encara que per la seva crisi particular. Després de tancar l’etapa de Pablo Casado i lligar la futura arribada d’Alberto Núñez Feijóo, els populars pugen fins al 23,8% (2,5 punts més que el mes passat). Tot i això, Pedro Sánchez aconsegueix augmentar l’avantatge amb els conservadors en tres dècimes, fins als 7,7 punts percentuals.

El baròmetre, que estrena nova metodologia per a l’estimació de vot, es va fer entre l’1 i l’11 de març. La guerra de Vladímir Putin va començar uns quants dies abans, el 24 de febrer, i just quan es va iniciar el treball de camp per a aquesta enquesta, Pedro Sánchez va anunciar l’enviament d’armes a Ucraïna. El 70,9% dels enquestats avalen aquesta decisió i un 51% donaria suport a una intervenció de l’OTAN si Rússia no es retira.

Les dades del CIS mostren que la gestió del cap de l’executiu d’aquesta crisi internacional i les seves conseqüències a Espanya compten amb el suport de la ciutadania. Els socialistes, que feia mesos que estaven al voltant del 28,5% dels vots, escalen fins al 31,5%.

En canvi, Unides Podem no treu tan bons resultats. La seva posició en contra de l’enviament d’armes -un 51,3% del seu electorat l’avala- i els xocs interns entre Yolanda Díaz i Ione Belarra semblen no ser ben rebuts pel seu electorat. Segons el CIS, els morats perden un 1,8% dels vots i cauen fins a l’11,8%.

Nous lideratges

El procés traumàtic que va viure el PP també es reflecteix en els resultats del baròmetre del març. El treball de camp es va realitzar després que els barons populars prenguessin la decisió d’apartar Casado dels comandaments del partit. Els 2,5 punts percentuals que guanya la formació respecte el febrer demostren el suport de la ciutadania a la ràpida maniobra per acabar amb Casado i situar Feijóo al capdavant de la formació. Així, els populars se situen en el 23,8% de la intenció de vot. Per part seva, Vox augmenta 1,5 punts fins al 16,3% de suports.

El creixement tant del PP com de Vox ha perjudicat Ciutadans, que cau 1,6 punts, fins al 3,2% dels vots. Per darrere hi ha ERC (2,7%), Més País (2%), Junts i PNB amb un 1,3%, la CUP (1,1%) i EH Bildu (1%).